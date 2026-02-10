Vale más de un millón, llegó como fichaje estrella a Alianza Lima, pero Guede no lo considera

Alianza Lima viene sufriendo problemas en su rendimiento en este inicio de la temporada de la Liga 1, además de las múltiples bajas que han sufrido. Los blanquiazules son uno de los equipos que más se han reforzado en el último tiempo, pero el DT Pablo Guede ha sorprendido a más de uno al dejar sin minutos a uno de los jugadores que apuntaban a ser claves en el equipo.

Llegó como fichaje estrella a Alianza Lima, pero Pablo Guede no lo considera

Nos referimos a Pedro Aquino, volante nacional que llegó como uno de los grandes refuerzos de Alianza Lima a mediados de la última temporada, con la expectativa de destacar y recuperar su mejor versión futbolística. No obstante, ese escenario no se ha concretado y actualmente no es tomado en cuenta por el técnico argentino.

El exjugador de Sporting Cristal apenas ha disputado 57 minutos en lo que va del año. Fue titular en el primer encuentro, pero salió reemplazado en el entretiempo. Luego, ni siquiera apareció en las convocatorias durante el resto de la pretemporada, hasta sumar algunos minutos finales en la ‘Noche Blanquiazul’.

Pedro Aquino aún no ha jugado un partido oficial con Alianza Lima este 2026. Foto: Líbero.

Con el arranque de la Liga 1 y la Copa Libertadores, Aquino parecía tener opciones de poder sumar minutos, sobre todo ante las bajas en la primera línea del mediocampo que tenían los blanquiazules. Sin embargo, volvió a quedarse entre los suplentes y la directiva optó por incorporar a Esteban Pavez, a pedido expreso de Pablo Guede, para cubrir esa posición.

Así, queda en evidencia que el seleccionado peruano no forma parte de los planes del entrenador y, al encontrarse en óptimas condiciones físicas, todo apunta a que su ausencia responde a una decisión estrictamente técnica, una situación que, por ahora, no parece cambiar en el corto plazo.

Valor de mercado de Pedro Aquino

Desde su llegada a la escuadra de La Victoria, el valor de mercado de Pedro Aquino ha ido cayendo. Cuando fichó por Alianza, tenía una cotización de 1,4 millones; sin embargo, ante los pocos minutos de juego, actualmente ostenta una valoración de 1,2 millones de euros, según Transfermarkt.

Si bien sigue siendo una cifra alta para el fútbol peruano, todo indica que este registro seguirá decayendo en los próximos meses.