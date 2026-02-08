- Hoy:
Pablo Guede se sincera tras sufrida victoria de Alianza Lima en la Liga 1: "Me quivoco"
El director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, viene siendo criticado por la hinchada y no dudó en dar su opinión tras vencer a Comerciantes Unidos.
En los últimos días los hinchas, y la prensa, han criticado al director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, por los planteamientos que ha mandado al terreno de juego en sus últimos partidos. A raíz de ello, el entrenador argentino decidió dar su descargo en conferencia de prensa una vez culminado el encuentro ante Comerciantes Unidos en Matute.
El cuadro de La Victoria sufrió más de la cuenta para ganar en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, por lo que la afición volvió a criticar el estilo de juego que tiene el estratega y teme porque este miércoles 11 de febrero no pueda ante 2 de Mayo, quedando así eliminado oficialmente de la Copa Libertadores.
Bajo esa premisa, Pablo Guede sorprendió en la conferencia de prensa al hablar sobre sus errores como director técnico. "No tengo problemas en reconocer cuando me equivoco", precisó el entrenador de Alianza Lima, quien sumó su segundo triunfo consecutivo en la Liga 1, pero generando dudas aún en los hinchas.
Recordemos que el estratega ha tomado decisiones sumamente curiosas, como colocar a Piero Cari de extremo y titular ante los paraguayos cuando no había disputado minutos en la pretemporada, o mandar a Eryc Castillo al banco de suplentes cuando es el mejor futbolista que tiene el plantel actualmente. Se espera que en el duelo de vuelta ante 2 de Mayo la situación cambie.
¿En qué equipos ha estado Pablo Guede?
- El Palo
- Nueva Chicago
- Palestino
- San Lorenzo
- Colo Colo
- Al Ahli
- Monarcas Morelia
- Tijuana
- Necaxa
- Málaga
- Argentinos Juniors
- Puebla
- Alianza Lima
