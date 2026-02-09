DT de Bolivia reveló si Guillermo Viscarra se perderá el repechaje tras lesión en Alianza

Guillermo Viscarra comenzó la temporada con un gran rendimiento en Alianza Lima; sin embargo, en el enfrentamiento contra 2 de Mayo por la ida de la Copa Libertadores, salió lesionado. Ahora, no solo estará ausente para el equipo blanquiazul, sino que también desde Bolivia temen si podrá llegar al repechaje rumbo al Mundial 2026. Tras este incidente, el entrenador de la selección boliviana, Óscar Villegas, dio una respuesta sorpresiva.

DT de Bolivia, Óscar Villegas, reveló si convocará a Guillermo Viscarra al repechaje tras lesión en Alianza Lima

En la conversación con el programa deportivo 'Red Uno', Villegas, entrenador de Bolivia, fue consultado directamente si convocará a 'Billy' Viscarra al repechaje a pesar de que en la actualidad se encuentre lesionado.

En respuesta, el técnico de la selección boliviana afirmó que se encuentran muy esperanzados de que el guardameta de Alianza Lima se recupere lo más pronto posible para que pueda llegar en óptimas condiciones a estos partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026.

"He tenido un informe del área médica que inicialmente considera que es una lesión que puede durar de dos a tres semanas, pero viene una resonancia magnética que va a aclarar en su totalidad lo que realmente puede tomar su recuperación", inició. "Estamos confiados en que sí va a llegar bien", agregó.

DT de Bolivia, Óscar Villegas, reveló que Guillermo Viscarra será convocado a la selección boliviana y al repechaje si logra recuperarse de su lesión.

Además, dejó en claro que la presencia de Guillermo Viscarra en la convocatoria de la selección boliviana rumbo al Mundial 2026 es importante, pues es imprescindible al lado de su compañero Carlos Lampe.

"Billy (Vizcarra) y Carlos Lampe son imprescindibles. Durante todo el proceso han demostrado que deben estar en la nómina final. Billy ha sido muy relevante en la eliminatoria, al igual que Carlos, y necesitamos contar con ambos", concluyó.

De esta forma, el técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, afirmó que la presencia de Guillermo Vizcarra en la convocatoria para disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026 está garantizada, a pesar de que se encuentre lesionado tras el partido con Alianza Lima.

El repechaje de la selección boliviana rumbo al Mundial 2026

La selección de Bolivia se enfrentará a Surinam el próximo jueves 26 de marzo de 2026 en Monterrey y, en caso de lograr la victoria en el encuentro, disputará el partido decisivo contra Irak el martes 31 del mismo mes, por un boleto a la cita mundialista que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.