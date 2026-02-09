Sebastián Gonzáles Zela, ex Alianza, remece el mercado y firma por mítico club: "Bienvenido"

Sebastián Gonzáles Zela es un delantero peruano de 26 años que tuvo un paso poco reconocido en Alianza Lima durante el 2020 hasta el 2024, destacando por su proyección a ser catalogado como una promesa del balompié nacional. Sin embargo, en este 2026 y tras alejarse de la tienda íntima, se confirmó su nuevo club: Hablamos del Inter Toronto de Canadá.

Sebastián Gonzáles Zela, ex Alianza Lima firmó por mítico club

Inter Toronto FC, antes conocido como York United FC, anunció a través de sus redes sociales el flamante fichaje de Sebastián Gonzáles para toda la temporada 2026.

"Inter Toronto da la bienvenida a Sebastián Gonzáles, un delantero de 26 años con experiencia en la obtención de títulos, reconocimiento internacional y más de 150 partidos como profesional", publicó el club canadiense.

Inter Toronto FC presentó a Sebastián Gonzáles Zela como su flamante fichaje.

El goleador peruano llega al equipo de Canadá procedente de la liga de Albania, donde disputó encuentros vistiendo los colores de KF Teuta desde julio de 2025 hasta inicios del presente año.

De esta forma, Sebastián Gonzáles Zela fichó por Inter Toronto FC de la Canadian Premier League para todo el 2026 con el objetivo claro de salir campeón nacional.

Sebastián Gonzáles Zela, exfutbolista de Alianza Lima, es nuevo fichaje de Inter Toronto FC de Canadá.

Sebastián Gonzáles Zela en Alianza Lima

Gonzáles Zela llegó a Alianza Lima en la temporada 2020 desde Sport Boys y, debido a su extenso contrato y a la falta de oportunidad para disputar partidos oficiales, fue prestado a diversos equipos de la Liga 1 como Club Universidad San Martín, Ayacucho FC y Deportivo Coopsol. Durante su paso por el cuadro blanquiazul, el delantero disputó 9 partidos oficiales, no marcó goles y asistió solo en dos ocasiones.

Inter Toronto FC, nuevo club de Sebastián Gonzáles Zela

Sebastián Gonzáles Zela llega al Inter Toronto FC, club que actualmente compite en la Canadian Premier League y juega sus partidos de local en el York Lions Stadium. A lo largo de su historia, que comenzó en 2018, el club canadiense ha tenido cambios de nombres, pasando de York9 FC a York United hasta su apelativo actual. Asimismo, todavía no ha logrado salir campeón nacional.