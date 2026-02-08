Alianza Lima tiene el objetivo de clasificar a la Fase 2 de la Copa Libertadores y para ello necesitará vencer a 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, la historia indica que Eduardo Ledesma, técnico del cuadro paraguayo, ya sabe lo que es vencer a otro club peruano y lograr la clasificación a la siguiente ronda. Estamos hablando de aquella derrota de Universitario de Deportes ante Deportivo Capiatá llamado el 'Capiatazo'.

La vez que Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, eliminó a Universitario por Copa Libertadores y ahora apunta a Alianza Lima

El 9 de febrero de 2017, Capiatá llegó a Lima con la ilusión de revertir el 3 a 1 que tenía en desventaja ante Universitario en el duelo de vuelta de la Fase 2 de la Libertadores.

Universitario quedó eliminado de la Copa Libertadores 2017 tras perder ante Deportivo Capiata, en donde estaba el ahora técnico de 2 de Mayo, rival de Alianza Lima.

Si bien, para el equipo dirigido en ese entonces por Roberto Chale era sencillo empatar o perder por menos de dos goles, ocurrió todo lo contrario.

Por lo que el ahora técnico de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, junto a sus compañeros de ese entonces en Deportivo Capiatá, consiguieron golear 3 a 0 a Universitario en el Estadio Monumental, lo que ocasionó todo tipo de burlas, llegando al punto de denominar ese momento histórico como el 'Capiatazo'.

Cabe mencionar que el actual entrenador del cuadro paraguayo que enfrentará a los íntimos disputó los 90 minutos del encuentro ante Universitario de Deportes en aquel 2017 por Copa Libertadores, además tuvo una gran asistencia para el segundo gol de Capiatá.

Si bien nada indica que Ledesma pueda volver a hacer la hazaña en Lima, los hinchas de 2 de Mayo pueden ilusionarse, ya que hay antecedentes que muestran que todo es posible, y más si ya cuentan con una ventaja de 1 a 0 sobre Alianza Lima.

Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

Con un marcador de 1 a 0 a favor de 2 de Mayo, Alianza Lima recibirá al cuadro paraguayo el próximo miércoles 11 de febrero de 2026 a las 19:30 p.m. (Hora Perú) por el duelo de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores desde el Estadio Alejandro Villanueva.