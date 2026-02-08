- Hoy:
Todos los partidos que se perderá Guillermo Viscarra con Alianza Lima tras confirmarse su lesión
Alianza Lima confirmó la dura lesión que tiene Guillermo Viscarra, por lo que ya se sabe qué partidos se perderá el portero boliviano.
Previo al encuentro con Comerciantes Unidos se dio a conocer la lesión de Guillermo Viscarra, quien estará lejos de las canchas por seis semanas y será una baja sumamente complicada para Alianza Lima. En ese sentido, ahora se sabe qué partidos se perderá el portero de la selección boliviana que es pieza clave de los blanquiazules.
De momento los íntimos cuentan con cinco bajas, ellos son Esteban Pavez, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Fernando Gaibor, y el ya mencionado Guillermo Viscarra. Sin embargo, de todos ellos, quien se llevó la peor parte fue el guardameta extranjero, quien no jugará ningún duelo de la Fase Previa de la Copa Libertadores.
Guillermo Viscarra se lesionó.
¿Qué partidos se perderá Guillermo Viscarra?
Si Alianza Lima no clasifica en Copa Libertadores:
- Alianza Lima vs. 2 de Mayo | Libertadores
- Alianza Atlético vs. Alianza Lima
- Alianza Lima vs. Sport Boys
- UTC vs. Alianza Lima
- Alianza Lima vs. Melgar
- Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima
- Alianza Lima vs. Juan Pablo II
Si Alianza Lima clasifica a la Fase 2 de la Copa Libertadores:
- Alianza Lima vs. 2 de Mayo | Libertadores
- Alianza Atlético vs. Alianza Lima
- Alianza Lima vs. Sporting Cristal | Libertadores
- Alianza Lima vs. Sport Boys
- Sporting Cristal vs. Alianza Lima | Libertadores
- UTC vs. Alianza Lima
- Alianza Lima vs. Melgar
- Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima
- Alianza Lima vs. Juan Pablo II
¿Cuándo volverá Guillermo Viscarra?
Haciendo cálculos, Guillermo Viscarra volvería para la recta final de marzo, precisamente para afrontar el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes. Eso sí, el portero no jugará ninguna llave de Copa Libertadores con Alianza Lima al menos que el club clasifique a la Fase de Grupos.
