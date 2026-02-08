¡Pura magia! El golazo de Alejandro Hohberg con Cienciano que apunta a ser el mejor del Apertura

Es uno de los futbolistas que desde hace muchos años ha destacado en el fútbol peruano, fue así como terminó jugando en Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y hasta la selección peruana. Hoy su presente es Cienciano, club al que llegó tras un breve paso en Sport Boys. El '10' está dispuesto a ser la figura, por eso hoy se despachó con un golazo.

Alejandro Hohberg anotó el 6-1 de Cienciano ante Juan Pablo II, con este golazo los locales cerraron el triunfo. Como se dijo anteriormente, tranquilamente uno de los mejores del Apertura y de la temporada. Hohberg soltó el tiro desde afuera del área y la 'clavó' en el ángulo, el arquero rival se quedó parado y nada pudo hacer.

Video: L1 MAX

Cienciano suma su primera victoria en la Liga 1 2026, tras caer ante Melgar en la primera fecha. Alejandro Hohberg buscará repetir una de sus mejores temporadas en el fútbol peruano, justo en 2025. Con Boys y el equipo de Cusco anotó un total de 14 goles y repartió 10 asistencias.

Lo que se le viene a Cienciano

Un duro reto tendrá Cienciano de la mano de Hohberg, pues la próxima fecha tendrán que medirse ante Universitario en el estadio Monumental. El 'Enano' tendrá la posibilidad de hacer efectiva la ley del 'ex', pero cualquier cosa podría pasar. Será un partidazo, ya que los cremas quieren ir con la victoria tras empatar ante Cusco FC.