Solo en la Liga 1: muestran foto de Christian Cueva con Jesucristo luciendo camiseta de Cienciano

¡Cine absoluto! El fútbol peruano en muchas ocasiones ha tenido un nivel bajo, pero jamás alguien podrá decir que se aburre viendo la Liga 1. Por la fecha número 2 del Torneo Apertura 2026, Juan Pablo II visitó a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y se llevó una goleada 6-1 en contra. Sin embargo, lo que más destacó fue una curiosa imagen de Christian Cueva junto a Jesucristo.

Como sabemosl, 'Aladino' jugó la temporada pasada en el 'Papá' y fue una de las principales figuras en la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero poco después se fue a Emelec de Ecuador por una fuerte suma de dinero. Ello generó un enorme bajón en el rendimiento del cuadro imperial y terminó siendo eliminado del torneo Conmebol, por lo que el mediocampista es considerado traidor por la hinchada.

Por ello, la afición de Cienciano colocó un cartel en el que compara a Christian Cueva con uno de los traidores más conocidos de la historia. "Cueva, Judas traicionero", se lee en la ilustración y se le ve al volante con la camiseta de Juan Pablo II y una bolsa de dinero dándole un beso a Jesucristo, quien tiene la camiseta del conjunto cusqueño.

La peculiar imagen de Christian Cueva.

De esta forma, los hinchas del 'Papá' dejaron bien claro el rechazo hacia 'Aladino' por haberse marchado en un momento clave de la campaña. El ex Alianza Lima tuvo un buen rendimiento en Ecuador, pero regresó al fútbol peruano por problemas con la directiva de Emelec, y ahora se encuentra en Juan Pablo II buscando salir campeón de la Liga 1.

Clubes en los que ha jugado Christian Cueva