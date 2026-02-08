Joazhiño Arroé, ex Alianza Lima, estremece el mercado y firma por campeón peruano: "Vuelve"

El mercado de fichajes del fútbol peruano sigue dejando movimientos inesperado y esta vez el protagonista fue Joazhiño Arroé. El volante es reconocido por su etapa con Alianza Lima estuvo militando en la Liga 2 con la camiseta de Deportivo Coopsol y, tras no renovar contrato, acaba de concretar su llegada a un club campeón nacional.

Joazhiño Arroé, ex Alianza Lima, firma por campeón peruano

Joazhiño Arroé ha estado varios años fuera de la élite de nuestro balompié por varios años, ya que se ha encontrado jugado en los últimos años en la Segunda División. Tras confirmarse su salida de Coopsol, el periodista de Líbero Manuel Gonzalo Menéndez reveló que el mediocentro nacional acaba de convertirse en nuevo jugador de la Universidad San Martín.

El exjugador de Alianza Lima continuará jugando en el fútbol nacional a sus 33 años y buscará convertirse en protagonista con el cuadro 'Santo' con la firme consigan de poder aspirar al ascenso para la Liga 1 2027. Arroé ya firmó su contrato y se unirá a la pretemporada del club.

Joazhiño Arroé, ex Alianza Lima, firmó contrato con la San Martín.

"Joazhiño Arroé vuelve a la Club San Martin de la Liga 2. El volante de 33 años se integra a la pretemporada en Santa Anita en breve", informó el comunicador en su cuenta personal de 'X'.

Joazhiño Arroé y su paso por Alianza Lima

'Joa' llegó a la escuadra blanquiazul para la temporada 2019, tras haber tenido un gran rendimiento en las filas de Sport Boys. Durante su primer año se convirtió en una de las figuras principales del equipo jugando 33 partidos anotando 4 goles y brindando 9 asistencias gol.

No obstante, no pudo repetir su rendimiento para 2020, donde fue cuestionado por los hinchas por no marcar la diferencia en los partidos más importantes de Alianza Lima, siendo parte del plantel que terminó peleando los últimos lugares de la Liga 1. En los registros, Arroé jugó un total de 56 partidos, dejando un saldo de 10 goles y 9 asistencias.

¿En qué clubes ha jugado Joazhiño Arroé?