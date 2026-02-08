Fichaje de Alianza Lima reconoce superioridad de Paolo Guerrero y lo llena de halagos: "Hay que aprender"

Alianza Lima realizó importantes fichajes esta temporada demostrando que buscará, por sobre todas las cosas, salir campeón de la Liga 1 tras varios años de sequía. Paolo Guerrero es uno de los referentes del plantel y precisamente uno delos nuevos jugadores del plantel no dudó en expresar la gran admiración que siente por el delantero de 42 años.

A pesar de que se habló mucho sobre su continuidad, Paolo Guerrero sigue demostrando que puede llegar a ser titular y anotar goles importantes. Los jugadores que llegaron al plantel para la presente temporada lo tienen presente y uno de ellos no dudó en destacar la jerarquía del delantero de Alianza Lima.

Fichaje de Alianza Lima acepta superioridad de Paolo Guerrero

Durante toda su carrera, Paolo Guerrero ha demostrado ser uno de los mejores atacantes de la historia. Ha pasado por importantes clubes del mundo y también ganó importantes trofeos. Ahora, su retiro lo hará en Alianza Lima y dentro del plantel es uno de los futbolistas con más experiencia.

Luis Ramos, quien fue uno de los flamantes refuerzos para el Alianza Lima de Pablo Guede, no dudó en llenar de elogios la trayectoria de Paolo Guerrero y reveló que el 'Depredador' lo ha aconsejado con respecto a los goles en el elenco blanquiazul.

"Sabemos la jerarquía que tiene Paolo, hay que aprender, tratar de exprimir todo lo que se puede de jugadores que han pasado por el alto nivel. Estamos muy felices y enfocados en concentrados para poder revertir esta situación", expresó tras la dolorosa derrocha ante 2 de Mayo por la fase clasificatoria de la Copa Libertadores.

(Video: José Varela)

Alianza Lima se enfrentará ante 2 de Mayo en la vuelta de la llave donde buscará conseguir revertir el resultado. Los blanquiazules jugarán como locales en Matute el miércoles 11 de febrero y esperan contar con el apoyo de su hinchada.