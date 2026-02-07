Alianza Lima convocó a portero de casi 2 metros tras lesión de Guillermo Viscarra

En las últimas horas se confirmó la lesión de Guillermo Viscarra, quien se perderá el partido de vuelta con 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. Ante ello, Alianza Lima sorprendió tomando la decisión de convocar a un portero de casi dos metros de estatura y ya se encuentra concentrando con los blanquiazules. ¿De quién se trata?

Como se informó, el guardameta de la selección boliviana sufrió un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho, por lo que estará ausente por algunas semanas y los íntimos deberán decidir quién lo reemplazará tanto para la Liga 1 como la competición Conmebol. El suplente natural es Alejandro Duarte, aunque también existe otro elemento en la competición.

Nos referimos a Ángel de la Cruz, tercer portero de Alianza Lima que contará con la posibilidad de sumar minutos en el primer equipo, aunque lo más probable es que se quede en el banquillo. El periodista Gerson Cuba reveló que el arquero de 23 años estará en la nómina de Pablo Guede para enfrentar a Comerciantes Unidos, por lo que probablemente también esté ante 2 de Mayo el miércoles 11 de febrero.

Ángel de la Cruz renovó hace poco con Alianza Lima.

"Luis Advíncula, Luis Ramos y Ángel de la Cruz son algunos de los convocados de Alianza Lima para enfrentar a Comerciantes Unidos", indicó el mencionado comunicador, resaltando la prefencia de estos tres importantes elementos, sobre todo la del lateral y delantero, quienes se encontraban lesionados y se perdieron el duelo pasado de Copa Libertadores.

¿Cuánto mide Ángel de la Cruz?

A sus 23 años, Ángel de la Cruz tiene una estatura de 1.98 metros, siendo así el elemento más alto que tiene todo Alianza Lima debido a que incluso supera a Guillermo Viscarra con 1.91 metros. Recordemos que el guardameta peruano es canterano íntimo, pero también cuenta con experiencia en Sport Boys.