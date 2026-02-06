Alianza Lima anunció lesión de Guillermo Viscarra y se perderá próximos partidos clave
Alianza Lima informó oficialmente que Guillermo Viscarra se lesionó y será baja para los duelos en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Te contamos qué partidos se perderá el arquero.
Alianza Lima está atravesando un momento trágico debido a que varios futbolistas se encuentran lesionados y no podrán participar en los próximos partidos de la Liga 1 y la Copa Libertadores. A la lista de jugadores lesionados se suma Guillermo Viscarra, quien ahora sufre un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho.
Alianza Lima anunció la lesión de Guillermo Viscarra.
NOTICIA EN DESARROLLO...
