Alianza Lima anunció lesión de Guillermo Viscarra y se perderá próximos partidos clave

Alianza Lima informó oficialmente que Guillermo Viscarra se lesionó y será baja para los duelos en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Te contamos qué partidos se perderá el arquero.


Luis Blancas
Guillermo Viscarra se lesionó y será baja de Alianza Lima para estos duelos
Guillermo Viscarra se lesionó y será baja de Alianza Lima para estos duelos | Foto: X - Alianza Lima
Alianza Lima está atravesando un momento trágico debido a que varios futbolistas se encuentran lesionados y no podrán participar en los próximos partidos de la Liga 1 y la Copa Libertadores. A la lista de jugadores lesionados se suma Guillermo Viscarra, quien ahora sufre un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho.

alianza lima guillermo viscarra

Alianza Lima anunció la lesión de Guillermo Viscarra.

NOTICIA EN DESARROLLO...

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

