¡Alarma en Alianza Lima! Guede puede perder a otro futbolista ante Comerciantes: “Es duda”

Alianza Lima atraviesa un complicado momento en el inicio de la temporada luego de estar sufriendo constantes bajas en su equipo, complicando la planificación de Pablo Guede para la Liga 1 y la Copa Libertadores. En ese sentido, el club sigue con las alarmas encendidas tras conocerse que otro futbolista extranjero se perfila a ausentarse para el duelo ante Comerciantes Unidos.

Alianza Lima puede perder a otro futbolista ante Comerciantes Unidos

Alianza Lima ha sumado varios lesionados desde que inició la temporada, un factor que ha complicado el planteamiento del técnico argentino. Recientemente, el club anunció las bajas Guillermo Viscarra y Esteban Pavez para sus siguiente compromisos. Sin embargo, cuando se esperaba que la situación no podía ir a peor, se reveló que Fernando Gaibor también ha sufrido complicaciones.

De acuerdo a la información que compartió la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez, durante el programa 'L1 Radio', el ecuatoriano ha sufrido molestias musculares en los últimos días y tuvo que entrenar apartado de sus compañeros, por lo que todo indicar que no será considerado en la nómina para enfrentar a Comerciantes Unidos.

Video: L1 MAX

"Ojo con Gaibor. No salió al entrenamiento, estuvo haciendo trabajo diferenciado. Es un posibilidad de que no pueda estar el domingo (ante Comerciantes), como puede que si. Es duda. Tiene una lesión muscular y creería que no lo van a arriesgar", reveló la comunicadora.

De confirmarse esta nueva baja, representará un duro golpe para el esquema de Pablo Guede, quien ve en Fernando Gaibor a un potencial titular en el mediocampo, siendo el encargado de la distribución de juego entre la defensa y el ataque.

Fernando Gaibor corre riesgo de perderse el duelo ante Comerciantes Unidos. Foto: Carlos Félix/URPI.

Alianza Lima suma varias bajas para enfrentar a Comerciantes Unidos

En los últimos días Alianza Lima confirmó que los jugadores Guillermo Viscarra, Jesús Castillo, Josué Estrada y Esteban Pavez no será considerados por estar recuperándose de diversas lesiones. El mismo caso sucede con Jean Pierre Archimbaud, sobre quien no se ha emitido un nuevo parte médico.

Finalmente, el caso de Cristian Carbajal pasa netamente por el comando técnico, ya que el jugador recibió el alta médica tras haber sufrido una conmoción cerebral en la derrota ante 2 de Mayo. Por lo que, dependerá de Guede si decide convocarlo.