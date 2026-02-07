Universitario buscó su fichaje y ahora expresa su deseo de destacar con Alianza Lima: "Muy feliz"

Alianza Lima ha concretado varios refuerzos para pelear el título de la Liga 1 2026. Los blanquiazules dieron varios golpes en el mercado y precisamente uno fue protagonizado por un talentoso jugador que había sido pretendido por Universitario. Sin embargo, pese al interés de los cremas, no dudó en firmar con los 'íntimos' y ahora reveló su deseo de consagrarse como una de las figuras del equipo.

Universitario buscó su fichaje y ahora expresa su deseo de destacar con Alianza Lima

Luis Ramos fue uno de los jugadores más destacados en la última temporada. El delantero fue una de las opciones de Universitario durante el Torneo Clausura 2025 e incluso había manifestado su deseo de convertirse en crema, pero no se logró concretar su pase. Ahora, el '9' defiende la camiseta de Alianza Lima y apunta a poder destacar tras recuperarse de su lesión.

En los últimos días se conoció que el también seleccionado nacional presentaba molestias en el muslo izquierdo desde su llegada al club. No obstante, durante la salida de los entrenamientos, Ramos conversó con los medios señalando que ya se encuentra recuperado y listo para poder destacar con el cuadro de La Victoria.

Video: Romano Torres.

"Me encuentro super bien estoy en óptimas condiciones para poder jugar, al 100 % y estoy a disposición del comando técnico. Estoy muy feliz pese a que he podido jugar muy poquito, he venido con una lesión de Colombia. Hoy me siento al 100 % y espero tener minutos para ayudar al equipo", mencionó el flamante artillero blanquiazul.

Del mismo modo, el exjugador de Cusco FC y América de Cali recalcó que todo dependerá de la decisión del comando técnico, comandado por Pablo Guede. Sin embargo, recalcó que desea aportar su cuota goleadora en medio del complejo momento que atraviesa el equipo.

Luis Ramos es uno de los goleadores de Alianza Lima

Pese a que no ha gozado de varios minutos por su lesión, el delantero nacional se ha logrado ganar el reconocimiento de los hinchas por sus goles. En lo que va del año, contando los partidos de pretemporada, Luis Ramos ha logrado disputar dos partidos, donde ha anotado en cada uno de ellos. Su primera víctima fue Colo Colo y también se estrenó en Matute ante Inter Miami.