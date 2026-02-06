¡Otra baja! Alianza Lima pierde por lesión a figura extranjera para todo el Apertura

Este año Alianza Lima tiene la obligación de ser campeón en todos los campeonatos en los que compita. En las últimas tres temporadas, la deuda ha sido la Liga 1, a diferencia del vóley o el fútbol femenino, donde el cuadro blanquiazul es el bicampeón vigente. Sin embargo, las lesiones parecen perseguir a los íntimos en todas las disciplinas.

PUEDES VER: Filtran video de Carlos Zambrano luego de ser separado indefinidamente de Alianza Lima

Sucede que la atacante venezolana Heidy Padilla fue operada y se perderá todo el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, así lo confirmó Sisy Quiroz, jefa del fútbol femenino en el elenco victoriano.

"La han operado ayer (miércoles), está en sus primeros días de operada, Ella es un 'toro', sabemos que se va a recuperar rapídisimo. Heidy tiene una lesión un poquito larga, para el Clausura estaría con nosotros", dijo la dirigente en entrevista con Ana Lucía Rodríguez para L1 MAX.

Video: L1 MAX.

Recordemos que Padilla ha sido clave en la obtención de los cuatro títulos que ha conquistado Alianza Lima en la Liga Femenina: 2021, 2022, 2024 y 2025. Además, se sabe que ya viene realizando los trámites para su nacionalización.

Cabe señalar que el parte médico que emitió el elenco victoriano informó que la jugadora llanera debió ser intervenida quirúrjicamente por una lesión osteocondral en la rótula derecha.

Heidy Padilla con camiseta de Alianza Lima.

Alianza Lima venció 3-1 a LDU en la Noche Blanquiazul Femenina 2026

Con goles de Geraldine Cardona (11'), Alondra Vílchez (16') y Estefanía González (70'), Alianza Lima venció 3-1 a Liga de Quito por la Noche Blanquiazul Femenina 2026. El equipo de José Letelier quedó listo para el inicio de la Liga Femenina 2026.