Jairo Vélez dio rotundo calificativo a Guede tras no ser titular ante 2 de Mayo: "Es un..."

Alianza Lima se prepara para disputar su encuentro ante Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, los periodistas no perdieron la oportunidad de preguntar a los jugadores sobre la derrota ante 2 de Mayo y, sobre todo, sobre las decisiones de Pablo Guede. Jairo Vélez fue uno de los futbolistas a los cuales le preguntaron y dejó un firme calificativo al técnico argentino.

Jairo Vélez dio fuerte comentario sobre Pablo Guede tras no ser titular ante 2 de Mayo

En conversación con diversos medios después del entrenamiento del viernes, Vélez fue consultado sobre qué sintió cuando Guede decidió no colocarlo como titular ante Club 2 de Mayo, a pesar de ser uno de los futbolistas más importantes de Alianza en duelos anteriores.

En palabras del volante ecuatoriano-peruano, el técnico argentino sigue siendo un gran entrenador y respeta las decisiones técnicas planificadas. Además, reveló que el propio Guede le mencionó que no sería titular en Paraguay.

Video: Jax Latin Media

"Pablo Guede sí me dijo que no iba a arrancar. Son decisiones técnicas, esto es así: si sale bien es un crack, sino, muchas veces viene lo contrario. Pero nada, como grupo estamos comprometidos, metidos y dispuestos", afirmó.

Por otro lado, Jairo Vélez manifestó su malestar por no haber logrado una victoria, pero está seguro de que todavía existen posibilidades para que Alianza Lima clasifique a la siguiente etapa de la Copa Libertadores.

"Perder siempre duele, pero en estos torneos participan los mejores clubes de cada país. No puedes menospreciar a nadie ni subestimar a nadie, creo que no fuimos con esa mentalidad, simplemente son ideas o tácticas, y a veces funcionan y otras no. Tuvimos oportunidades, un partido controlado, pero un descuido nos costó un gol, y eso cambió todo", concluyó.

Pablo Guede y el novedoso once que colocó ante 2 de Mayo

Cuando los hinchas de Alianza Lima pensaban que Pablo Guede ya tenía su once titular para enfrentar los duelos por la Liga 1 y, sobre todo, por la Copa Libertadores, el argentino decidió modificar la alineación con la cual le ganó a Inter Miami y a Sport Huancayo, para colocar a una oncena diferente.

Jairo Vélez, Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Alan Cantero fueron los grandes ausentes en el inicio del encuentro ante 2 de Mayo, lo que generó una gran molestia en los fanáticos, ya que los mencionados venían destacando y con un gran presente.