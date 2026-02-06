- Hoy:
Jairo Vélez dio rotundo calificativo a Guede tras no ser titular ante 2 de Mayo: "Es un..."
En un giro inesperado, Pablo Guede decidió no colocar de titular a Jairo Vélez ante 2 de Mayo y ahora el volante dio un firme calificativo al técnico de Alianza Lima.
Alianza Lima se prepara para disputar su encuentro ante Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, los periodistas no perdieron la oportunidad de preguntar a los jugadores sobre la derrota ante 2 de Mayo y, sobre todo, sobre las decisiones de Pablo Guede. Jairo Vélez fue uno de los futbolistas a los cuales le preguntaron y dejó un firme calificativo al técnico argentino.
Jairo Vélez dio fuerte comentario sobre Pablo Guede tras no ser titular ante 2 de Mayo
En conversación con diversos medios después del entrenamiento del viernes, Vélez fue consultado sobre qué sintió cuando Guede decidió no colocarlo como titular ante Club 2 de Mayo, a pesar de ser uno de los futbolistas más importantes de Alianza en duelos anteriores.
En palabras del volante ecuatoriano-peruano, el técnico argentino sigue siendo un gran entrenador y respeta las decisiones técnicas planificadas. Además, reveló que el propio Guede le mencionó que no sería titular en Paraguay.
Video: Jax Latin Media
"Pablo Guede sí me dijo que no iba a arrancar. Son decisiones técnicas, esto es así: si sale bien es un crack, sino, muchas veces viene lo contrario. Pero nada, como grupo estamos comprometidos, metidos y dispuestos", afirmó.
Por otro lado, Jairo Vélez manifestó su malestar por no haber logrado una victoria, pero está seguro de que todavía existen posibilidades para que Alianza Lima clasifique a la siguiente etapa de la Copa Libertadores.
"Perder siempre duele, pero en estos torneos participan los mejores clubes de cada país. No puedes menospreciar a nadie ni subestimar a nadie, creo que no fuimos con esa mentalidad, simplemente son ideas o tácticas, y a veces funcionan y otras no. Tuvimos oportunidades, un partido controlado, pero un descuido nos costó un gol, y eso cambió todo", concluyó.
Pablo Guede y el novedoso once que colocó ante 2 de Mayo
Cuando los hinchas de Alianza Lima pensaban que Pablo Guede ya tenía su once titular para enfrentar los duelos por la Liga 1 y, sobre todo, por la Copa Libertadores, el argentino decidió modificar la alineación con la cual le ganó a Inter Miami y a Sport Huancayo, para colocar a una oncena diferente.
Jairo Vélez, Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Alan Cantero fueron los grandes ausentes en el inicio del encuentro ante 2 de Mayo, lo que generó una gran molestia en los fanáticos, ya que los mencionados venían destacando y con un gran presente.
