Fernando Gaibor, jugador de Alianza Lima, ganó millonaria demanda a gigante de Argentina

El pasado de Fernando Gaibor en Independiente volvió, pero esta vez con una buena noticia tras darse a conocer el fallo del TAS. En las últimas horas, la FIFA le notificó a Independiente de Argentina que tendrá que cumplir con la duda que tiene con el ecuatoriano. Si no cumple, el club quedará en inhibición de manera automática. Esto quiere decir que no podrá sumar nuevos jugadores en los siguientes mercados de pases.

Tras mucho tiempo de espera, finalmente se dio a conocer la resolución de la Comisión Directiva con un fallo a favor del jugador de Alianza Lima. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) señaló que el pago deberá hacerse en un plazo de 30 días.

El TAS falló a favor de Fernando Gaibor en su lucha contra Independiente

La millonaria cifra que tendrá que pagar Independiente a Fernando Gaibor es de 1.501.575 de dólares. Este monto se debe a la deuda salarial del club con el jugador y también se han contemplado los intereses por el tiempo en el que no se le realizó ningún pago al ecuatoriano. Gaibor jugó en Independiente en el 2018 y 2019.

Fernando Gaibor ganó demanda contra Independiente.

¿Qué pasó entre Independiente y Fernando Gaibor?

El origen de la deuda de 'Rojo' con Fernando Gaibor es de agosto de 2020 y en ese entonces el monto era de 1,2 millones de dólares; sin embargo, fue incrementando por la falta de pago e intereses. Independiente no logró llegar a un acuerdo y ahora el panorama se ha volcado al 100% a favor de Fernando Gaibor.

Desde Argentina informan que el plan de Independiente es realizar un pago inicial considerable para no afectar económicamente la situación del club. En tanto, se mantendrían conversaciones con el representante de Gaibor para llegar a buenos términos siempre y cuando se ejecute todo el pago en un plazo de 30 días.