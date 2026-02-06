Fue criticado por hinchas de Alianza Lima y ahora figura en el once ideal de la Libertadores

Alianza Lima no pudo superar a 2 de Mayo y llegó a Perú con los brazos vacíos. A pesar de ello, todavía está intacta la ilusión de superar la seria, ya que perdieron por la mínima. La buena noticia es que uno de sus jugadores fue elegido en el once ideal de la fecha por la Copa Libertadores. Se trata de uno de los futbolistas que más críticas recibió en la temporada pasada.

Jugador de Alianza figura en el once ideal de la Libertadores

El año pasado, el DT Néstor Gorosito no pudo explotar al máximo el poderío de Gaspar Gentile en Alianza Lima, pero este 2026 ha demostrado que es uno de los que más entrega tiene dentro del plantel. Bajo el mando de Pablo Guede, el delantero argentino nacionalizado peruano no solamente está callando a sus críticos, sino que también ha sido elegido como uno de los mejores futbolistas y está en el once ideal de la fecha del torneo de Conmebol.

A través de las redes sociales de la organización, se develó a los jugadores que están dentro de esta mención honrosa que destaca su entrega y buen rendimiento en sus respectivos partidos. Gaspar Gentile tuvo un importante primer tiempo ante 2 de Mayo donde generó importantes ocasiones de gol.

Gentile figura en el equipo ideal de la Libertadores.

En el equipo de la semana también están otros jugadores de 2 de Mayo, The Strongest y Unión Católica. El futbolista de Alianza Lima tuvo un gran arranque de temporada que ha servido para ser una de las piezas fundamentales dentro del juego de Pablo Guede. Cabe resaltar que tras su experiencia en los equipos cusqueños, Alianza Lima fichó a Gaspar Gentile que culmina a finales del 2027.