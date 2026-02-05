Diego Acosta se dirige a Alianza Lima tras marcar gol con 2 de Mayo: "Subestimó. Ahora nos conocen"

El verdugo de Alianza Lima en esta llave de Copa Libertadores 2026 no calló ante la prensa paraguaya. Nos referimos a Diego Acosta, delantero de 2 de Mayo que marcó uno de los golazos de esta Fase 1 del certamen Conmebol. En medio de la euforia por le triunfo, no dudó en dar unas palabras por oír que los blanquiazules eran ampliamente favoritos.

"No pude ni dormir. Es una locura lo que vivimos, por un hecho histórico para el club, para esta hermosa ciudad. Para mí en lo personal, es un torneo que todos quieren jugar. Mi primer partido de Libertadores y tuve la bendición de poder convertir. Dejamos en alto al país, nosotros como club siempre nos mentalizamos para cosas grandes. Le dije a los compañeros que si vamos a tener miedo, mejor no juguemos", manifestó en primera instancia el futbolista de 2 de Mayo.

Diego Acosta, jugador de 2 de Mayo, se dirigió a Alianza Lima

El goleador de 2 de Mayo entabló una charla con el medio "Radio 780 AM" de Paraguay, en el que no solo habló de su sentir por marcar el primer gol de esta institución en la historia de la Copa Libertadores 2026. No obstante, le consultaron sobre las palabras que indican que los 'íntimos' eran claros favoritos para llevarse una victoria en Asunción.

El jugador no se amilanó ante la pregunta y dejó en claro que puede entender esos comentarios por la grandeza de Alianza Lima. Y es que enfrentaban a un debutante, pero que finalmente en cancha no se vio eso. Diego Acosta aseguró que el cuadro de Pablo Guede los "subestimó", por lo que ahora alistan lo que será el choque de vuelta.

"¿Alianza vino agrandado? Sí, puede ser. Ellos son un equipo grande de su país, nosotros debutantes. Ellos habrán pensado eso, pero yo en lo personal no le hice mucho caso a lo que es Alianza Lima. Obviamente conozco a algunos jugadores, pero la verdad cuando entro a la cancha no miro eso. Sí subestimó, pero ahora ya nos conocen también. En el próximo partido van a estar con mucho cuidado con nosotros", indicó en el mencionado programa paraguayo.

Diego Acosta durante entrevista en Radio 780 AM.

Próximo partido de 2 de Mayo

Previo al partido de vuelta ante Alianza Lima en Matute por la Copa Libertadores 2026, 2 de Mayo será local ante Cerro Porteño por la Liga Paraguaya. Dicho encuentro se llevará a cabo este sábado 7 de febrero a partir de las 15:15 hora peruana (17:15 horas de Paraguay).