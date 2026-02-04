Pablo Guede levantó la voz e hizo enfática exigencia a jugadores de Alianza Lima: "Corré..."

Fiel a su estilo, Pablo Guede aprovechó la pausa de hidratación para dar indicaciones a su plantel durante el partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo. El DT hizo hincapié en varios aspectos con el objetivo de mejorar el juego y las transiciones en busca del primer gol.

"El problema que tenemos es que cuando cabecea Antoni y Garcés, estamos volviendo directo para agarrar la caída de la pelota. Cada vez que agarramos la caída empezamos a jugar. Entonces, ahora vas a estar mas cerca, corré para adentro", fue la indicación de Pablo Guede a sus pupilos durante la pausa de rehidratación.

Con estas palabras, el DT argentino Guede buscó ajustar la reacción inmediata tras los balones divididos, pidiendo mayor cercanía y agresividad en la segunda jugada. Su mensaje apuntó a que el equipo no se limite a esperar la caída del balón, sino que anticipe y gane metros para transformar la recuperación en ataque.

La charla técnica no solo se dio durante el primer tiempo, sino que se repidió en la segunda mitad durante el minuto de hidratación que da el árbitro. "Vamos, vamos" decía a los blanquiazules, animándoles a buscar y afinar detalles en el momento de definición.

Como se recuerda, durante la primera mitad, ambos equipos tan tenido situaciones claras de gol. Tanto Gaspar Gentile como Federico Girotti tuvieron opciones de abrir el marcador, pero la puntería no estuvo final. A su vez, Guillermo Vicarra también fue una de las grandes figuras para evitar la caída de su arco y una posible celebración del club 2 de Mayo.