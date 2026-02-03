Alianza Lima no le renovó y ahora fue elegido como el mejor jugador de la fecha 1 del Apertura

Varios jugadores importantes dejaron Alianza Lima para el inicio de la temporada 2026. Uno de ellos fue el que terminó siendo más ovacionado por la hinchada. Quería quedarse, pero le comunicaron que ya su tiempo en el club se había cumplido. A pesar de su edad, firmó con un nuevo equipo para competir en la Liga 1 y ya se va perfilando como su figura.

Estamos hablando de Hernán Barcos. El delantero argentino, referente de Alianza Lima por años, se convirtió en el flamante fichaje de FC Cajamarca por toda la temporada 2026. En su primer partido oficial con el club se despachó con un doblete, fue en el 3-3 entre Juan Pablo II y el conjunto cajamarquino. Por su actuación, fue elegido por la Liga 1 como el jugador de la primera fecha del Apertura.

Hernán Barcos jugador de la Fecha 1 | Liga 1 Te Apuesto

Hernán Barcos cumplirá 42 años en abril, pero sigue anotando goles y siendo protagonista. En 2025 terminó siendo uno de los goleadores de Alianza Lima junto con Paolo Guerrero. En FC Cajamarca ha logrado juntar a varios exblanquiazules para pelear por cosas interesantes durante la temporada. Vienen de conseguir un empate en el último minuto, ahora buscarán la victoria de local.

¿Por qué Alianza Lima dejó ir a Barcos?

El delantero, a inicios del 2025, ya había confirmado que a final de temporada se iba a retirar. Pasa que después cambió los planes y en Alianza Lima ya contaban con su retiro. A pesar de que le ofrecieron quedarse para que sea DT del equipo de la Liga 3, el 'Pirata' quería seguir jugando y por eso aceptó la oferta de FC Cajamarca.

Entre los ex Alianza Lima que lo acompañan están Pablo Lavandeira, Ricardo Lagos, Arley Rodríguez, Sebastien Pineau, Mauricio Arrasco, entre otros. El '9' sueña con llevar a su equipo a un torneo internacional, pero su labor principal será mantener la categoría. FC Cajamarca viene de lograr su ascenso a primera división.