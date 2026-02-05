Esteban Pavez da fuerte confesión sobre su lesión con Alianza Lima: "Es un..."

Si bien la derrota de Alianza Lima generó desazón en la afición blanquiazul, uno de los hechos que preocupó en tienda 'íntima' fue la lesión de Esteban Pavez en el complemento. El mediocampista chileno tuvo que ser sustituido en su debut con camiseta blanquiazul, desatando la molestia del futbolista al ver que podía ser baja de manera considerable.

Esteban Pavez habló de su lesión con Alianza Lima

En medio de los 75 minutos del partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo, Esteban Pavez no pudo continuar dentro del campo por un golpe en la zona del tobillo y la rodilla. El jugador rival cayó sobre su pierna y esto hizo imposible su continuidad en este encuentro de Copa Libertadores.

Las cámaras captaron su malestar por ser sustituido en este choque clave del partido, ya que era fundamental sacar una ventaja en Asunción para poder manejar con mayor control el duelo de vuelta en Matute. Posterior a este incidente, el volante se dio un tiempo de brindar declaraciones a la prensa y revelar su sentir sobre esta lesión.

"¿La lesión? Sí, la verdad estoy obviamente que caliente, triste. No me lesiono hace mucho tiempo. Creo que es un esguince a priori. Mañana me voy a hacer los exámenes", manifestó Esteban Pavez en declaraciones al canal "Mr. Peet Channel".

(VIDEO: Mr Peet Channel)

De esta manera, se aguarda que el plantel de Alianza Lima arribe a suelo peruano luego de su partido ante 2 de Mayo en Asunción. Justamente, eso permitirá que el cuerpo médico del conjunto blanquiazul realice todos los exámenes respectivos a Esteban Pavez y así conocer la gravedad de su situación.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Dejando de lado la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima debe mentalizarse en su próximo partido de la Liga 1 ante Comerciantes Unidos en Matute. Dicho cotejo está programado para el domingo 8 de febrero a partir de las 18:00 horas locales (20:00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.