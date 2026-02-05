Pablo Guede deja impactante mensaje luego de caída de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Confiados..."

Alianza Lima no pudo ante 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Pablo Guede perdió 1-0 en los primeros 90 minutos y ahora la llave se definirá en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. Tras esta desazón para los blanquiazules, el estratega argentino tomó la palabra para dar declaraciones a la prensa.

Pablo Guede se pronuncia tras derrota de Alianza Lima

Uno de los aspectos que se critica a Pablo Guede es en cuanto a la alineación que envió en Asunción. No era un once habitual que esperaba el hincha blanquiazul, por lo que se siente que se dejó pasar varios minutos en estos primeros 90 minutos del compromiso. Fuera de ello, el estratega indica que hicieron una gran primera parte y que les faltó el condimento del gol.

Siguiendo esa línea, dejó en claro que todo se definirá en Matute y que el trabajo de los jugadores estuvo "muy bien". Reveló que la interna de Alianza Lima está "confiado" para poder revertir el marcador, por lo que tomarán con mesura esta derrota para resolver falencias de cara al choque de vuelta.

"Creo que hicimos una gran primera parte y merecimos el gol. Faltan los últimos 90 minutos, creo que lo hicimos muy bien. Esto recién empieza, los muchachos están confiados, iremos paso a paso", indicó Pablo Guede, en declaraciones recogidas por Exitosa Deportes.

(VIDEO: ESPN)

Alianza Lima vs 2 de Mayo: fecha, día, hora y canal confirmado del partido de vuelta por Copa Libertadores

El partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 entre Alianza Lima vs 2 de Mayo se llevará a cabo este miércoles 11 de febrero a las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Paraguay). La transmisión del compromiso se verá por la señal en vivo de ESPN, así como en la plataforma de Disney Plus para sintonizarlo vía. SmarTV, PC y/o teléfono móvil.