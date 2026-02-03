Alianza Lima vs 2 de Mayo: fecha y hora oficial del partido de vuelta en Matute

Alianza Lima tendrá un nuevo reto para continuar con su sueño de seguir triunfando a nivel internacional siguiendo la misma línea que dejó el año pasado con la gran hazaña de Néstor Gorosito. El primer partido de la llave ante 2 de Mayo se disputará en el estadio Río Parapití, con capacidad de albergar a más de 25 mil espectadores. La vuelta será en Matute y frente a la hinchada del cuadro Íntimo.

Los dirigidos por Pablo Guede esperan volver a escribir un capítulo más en su historia y cerrar la llave ante 2 de Mayo con un resultado que les permita avanzar a la siguiente fase donde está esperando Sporting Cristal. Se confirmó cuál será la hora y fecha del partido donde Alianza Lima jugará como local.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: día y hora confirmada

En la fase clasificatoria, Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo en el partido de vuelta por la Copa Libertadores. El partido está programado para jugarse el próximo miércoles 11 de febrero desde las 19:30 horas en Perú. Ambos equipos tendrán una semana exacta para prepararse.

Alianza Lima cerrará la llave en Matute.

En los últimos cinco partidos como local, Alianza Lima consiguió anotar dos o goles o más, pero no en todos consiguió una victoria. La última victoria fue ante Inter Miami en la Noche Blanquiazul por 3-0, mientras que la última derrota fue ante Sporting Cristal por 3-4.

Próximos partidos de Alianza Lima

Luego de disputar el encuentro ante 2 de Mayo, Alianza Lima retornará a Perú para jugar la segunda fecha de la Liga 1 2026 ante Comerciantes Unidos en lo que significará su primer partido oficial en Matute en esta temporada.