0
Alianza Lima vs 2 de Mayo: fecha y hora oficial del partido de vuelta en Matute

Tras disputar el partido en Paraguay, Alianza Lima se alista para preparar el partido de vuelta que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Jasmin Huaman
¿Cuándo es el partido de Alianza ante 2 de Mayo? Fecha y hora confirmada en Matute.
¿Cuándo es el partido de Alianza ante 2 de Mayo? Fecha y hora confirmada en Matute.
Alianza Lima tendrá un nuevo reto para continuar con su sueño de seguir triunfando a nivel internacional siguiendo la misma línea que dejó el año pasado con la gran hazaña de Néstor Gorosito. El primer partido de la llave ante 2 de Mayo se disputará en el estadio Río Parapití, con capacidad de albergar a más de 25 mil espectadores. La vuelta será en Matute y frente a la hinchada del cuadro Íntimo.

Alianza Lima se enfrenta a 2 de Mayo por la Copa Libertadores

Los dirigidos por Pablo Guede esperan volver a escribir un capítulo más en su historia y cerrar la llave ante 2 de Mayo con un resultado que les permita avanzar a la siguiente fase donde está esperando Sporting Cristal. Se confirmó cuál será la hora y fecha del partido donde Alianza Lima jugará como local.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: día y hora confirmada

En la fase clasificatoria, Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo en el partido de vuelta por la Copa Libertadores. El partido está programado para jugarse el próximo miércoles 11 de febrero desde las 19:30 horas en Perú. Ambos equipos tendrán una semana exacta para prepararse.

Alianza Lima

Alianza Lima cerrará la llave en Matute.

En los últimos cinco partidos como local, Alianza Lima consiguió anotar dos o goles o más, pero no en todos consiguió una victoria. La última victoria fue ante Inter Miami en la Noche Blanquiazul por 3-0, mientras que la última derrota fue ante Sporting Cristal por 3-4.

Próximos partidos de Alianza Lima

Luego de disputar el encuentro ante 2 de Mayo, Alianza Lima retornará a Perú para jugar la segunda fecha de la Liga 1 2026 ante Comerciantes Unidos en lo que significará su primer partido oficial en Matute en esta temporada.

