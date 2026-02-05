Hernán Barcos responde a las acusaciones sobre mala relación con jugadores de Alianza: "Un grupito..."

Desde la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima se intensificaron los rumores ante su posible mala relación con los jugadores del club. Esto ha vuelto a llamar la atención luego de las declaraciones de Wilmer Aguirre sobre el 'Pirata'. Ante ello, el delantero argentino no se guardó nada y explicó cómo era realmente el ambiente durante su etapa como blanquiazul.

El nombre de Hernán Barcos volvió a estar en boca de todos luego de lo expuesto por el 'Zorrito' Aguirre tras asegurar que, según él, el 'Pirata' no era una buena persona. Una vez más, la exfigura de Alianza Lima salió a aclarar estos entredichos y también recibió el respaldo de la hinchada.

Hernán Barcos responde a las acusaciones sobre relación con jugadores de Alianza

Durante su etapa en Alianza Lima, Hernán Barcos se ha destacado por ser un futbolista de alto rendimiento y que la edad no es un impedimento para demostrar su calidad. En el programa de 'Más que fútbol', el 'Pirata' rompió su silencio y señaló siempre haber sido una persona profesional.

"Con nadie dejé de hablar hasta el último momento que me fui. No soy así; siendo el capitán y un líder positivo, como me caracterizo, no puedo estar con un grupito sí y otro no, yo trato de estar con todo el mundo", explicó uno de los goleadores más emblemáticos que pasó por el club íntimo.

De Alianza Lima a goleador en FC Cajamarca

La salida de Hernán Barcos es una de las cosas que todos los hinchas de Alianza Lima lamentan hasta el día de hoy y más luego de ver el rendimiento de algunos de sus fichajes. El 'Pirata' inició una nueva etapa en FC Cajamarca y en la primera fecha demostró estar listo para seguir haciendo goles.

El equipo cajamarquino también cuenta con otros exjugadores blanquiazules, como Pablo Lavandeira, Pablo Miguez, Arley Rodríguez, entre otros. Su objetivo es clasificar a torneos internacionales.