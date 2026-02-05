Entradas Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: precios de los boletos para partido en Matute

El debut de Alianza Lima en la Liga 1 fue frente a Sport Huancayo como visitante y pudo sumar tres puntos. Ahora, en el próximo partido, los blanquiazules tendrán que demostrar su poderío para esta temporada ante su rival Comerciantes Unidos, quienes también ganaron en la primera fecha. Las entradas para el cotejo en Matute ya están a la venta.

Alianza Lima pretende dejar atrás la reciente derrota ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026 y busca seguir con su buen momento en el campeonato local. Para ello, también es importante contar con el apoyo de sus hinchas, por lo que se dio a conocer el precio de las entradas para asistir al estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: precio de entradas

En la primera fecha de la Liga 1, solamente seis equipos, de los 18, pudieron sumar tres puntos y uno de ellos fue precisamente Alianza Lima con goles de Alan Cantero y Paolo Guerrero. Ahora, el elenco íntimo deberá hacer respetar la localía al recibir a Comerciantes Unidos ante la atenta mirada de los miles de hinchas que se harán presentes en la fecha 1.

Las entradas están disponibles en la página de Joinnus y los precios van desde los 27.90 soles hasta S/499.90. A continuación, revisa los precios según las zonas.

Experiencia Matchday: S/499.90

Palco Apuesta Total: S/219.90 (AGOTADO)

Occidente central: S/179.90 (AGOTADO)

Occidente lateral: 139.90

Oriente: S/79.90

Oriente (CONADIS): S/39.90

Sur: S/27.90 (AGOTADO)

Occidente lateral (silla de ruedas): S/79.90

Norte: S/27.90 (AGOTADO)

Alianza Lima jugará ante Comerciantes Unidos en la fecha 2 de la Liga 1 2026.

¿A qué hora juega Alianza vs Comerciantes Unidos?

El partido entre Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la fecha 2 de la Liga 1 está programado para las 18:00 horas. Será el segundo partido del año del equipo de Pablo Guede frente a sus hinchas.