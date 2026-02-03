Alianza Lima ganó 5-3 en el torneo Conmebol 2026 y lo sufre todo Universitario

Dentro de poco Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026, en el Estadio Río Parapití, y los hinchas blanquiazules únicamente tienen cabeza para este trascendental cotejo continental. En ese sentido, una fuerte noticia remeció al fútbol peruano debido a que los íntimos vencieron cómodamente por 5-3 en el torneo Conmebol y clasificaron a la siguiente etapa, generando así la molestia total en los aficionados de su clásico rival: Universitario de Deportes.

Y es que la atención de los simpatizantes íntimos cambió momentáneamente debido a una importante victoria en el torneo Conmebol de Futsal Femenino Sub-12. Así lo informó el cuadro de Matute a través de una publicación en su cuenta oficial de 'X', donde dejó una fotografía de todo su plantel festejando este triunfo clave que le permita a la institución deportiva seguir avanzando.

"Nuestras chicas derrotaron por 5-3 a Universitario en la etapa regional y se clasificaron a la etapa nacional del Torneo CONMEBOL Futsal sub12. Fanny Cobeñas (3), Mía bravo, Camila Huayanay. Nuestras pequeñas siguen dejándolo todo en cada partido", precisó Alianza Lima, que eliminó a la 'U' oficialmente y por ello generó la molestia del hincha crema alrededor del Perú.

Alianza Lima venció a Universitario.

De inmediato, los aficionados de La Victoria se mostraron sumamente emocionados debido a que los blanquiazules siguen destacando en todas sus disciplinas. Actualmente son bicampeonas de la Liga Femenina y de la Liga Peruana de Vóley Femenino, por lo que comenzar a pisar fuerte en el futsal es importante para la institución. Por otra parte, el plantel dirigido por Pablo Guede se encuentra próximo a debutar en la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: hora y canal de transmisión

Alianza Lima visitará a 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026 este miércoles 4 de febrero desde las 19.30 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del partido se llevará a cabo mediante la señal de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica. Además, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de los goles al instante.