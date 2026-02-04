Prensa paraguaya se pronuncia de manera categórica sobre el Alianza Lima vs 2 de Mayo: "Histórico"

Solo es cuestión de horas para que se dé el pitazo inicial en el Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, en el que Alianza Lima visita a 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Un hecho único para la institución paraguaya, que buscará hacer respetar la casa ante su mal momento en la temporada.

Prensa paraguaya palpita el Alianza Lima vs 2 de Mayo

En medio de la antesala a este encuentro internacional, la prensa paraguaya no dudó en pronunciarse sobre estos primeros 90 minutos que serán claves para cada uno de los elencos. Evidentemente, los medios guaraníes apoyarán al club de su nación, por lo que catalogan de "histórico" este encuentro ante los blanquiazules.

Justamente, el medio "D10" no calló ante el partido de los 'Gallos' que tienen el deseo de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Saben que el 2025 no llegaron a fase de grupos de la Sudamericana al caer en la etapa preliminar ante Guaraní, por lo que esta temporada quieren mejorar su versión.

"El Gallo en la vitrina internacional. Histórico estreno del 2 de Mayo en la Libertadores ante el Alianza Lima de Perú. Desde las 21:30, el Sportivo 2 de Mayo buscará escribir con letras doradas su estreno en la máxima cita continental de clubes: La Conmebol Copa Libertadores. El Gallo recibirá a su similar peruano, el Alianza Lima, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero que tuvo unas importantes refacciones para calificar a este enfrentamiento.", se lee en el portal paraguayo.

Alianza Lima es noticia en Paraguay a poco de enfrentar a 2 de Mayo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo se juega HOY, miércoles 4 de febrero, a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Paraguay). Cada uno de los elencos tiene la programación desde hace semanas, por lo que ya concentran en estas horas claves a poco de darse el pitazo inicial en el recinto deportivo.