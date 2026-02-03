- Hoy:
- Partidos de hoy
- Albacete vs Barcelona
- The Strongest vs Táchira
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores: pronósticos, horarios y canal para ver
Se viene el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, desde el estadio Río Parapatí, de la ciudad de Pedro Juan Cabellero. Repasa hoarios, canales y alineaciones.
Alianza Lima se enfrenta a 2 de Mayo este miércoles 4 de febrero, a partir de las 19:30 de Perú y 21:30 del horario paraguayo, por el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El duelo se disputará en el estadio Río Parapití, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, y será transmitido por ESPN, Disney Plus y Telefe por YouTube.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores
¿Cómo llega Alianza Lima?
El cuadro blanquiazul llega entonado tras vencer a Sport Huancayo de visita en su estreno en la Liga 1 y ahora quiere alargar su racha de victorias a nivel internacional, también fuera de casa.
Pablo Guede no podrá contar con cuatro elementos, todos por lesión: Jesús Castillo, Josué Estrada, Luis Advíncula y Luis Ramos. A esto hay que sumarle los tres futbolistas separados por indisciplina: Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano.
Alan Cantero viene destacando en Alianza Lima. Foto: Liga 1.
¿Cómo llega 2 de Mayo?
El 'Gallo del norte' no ha tenido un buen inicio de temporada: en tres partidos suma un empate y dos derrotas, su último partido fue goleado 5-1 por Nacional, en la Liga Paraguay, donde marcha penúltimo.
Cabe señalar que esta es la primera participación de 2 de Mayo en Copa Libertadores. Previamente solo habría disputado la edición 2025 de la Copa Sudamericana.
2 de Mayo quiere llegar lejos en la Copa Libertadores.
Alianza Lima vs 2 de Mayo: horarios
Repasa horarios para seguir el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo, de acuerdo a tu país de residencia:
- Perú, Colombia y Ecuador: 19:30
- Bolivia y Venezuela: 20:30
- Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 21:30
- México: 18:30
- Estados Unidos: 19:30 (Miami y Nueva York) y 16:30 (Los Ángeles)
- España: 01:30 (del jueves 5)
¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo?
El partido en Sudamérica se podrá ver en ESPN, además estará disponible en la plataforma Disney+. Asimismo, Telefe anunció que transmitirá el encuentro a través de su canal de YouTube.
Alianza Lima vs 2 de Mayo: pronósticos y cuotas de apuesta
Pese a ser visitante, Alianza Lima parte como favorito para vencer a 2 de Mayo, de acuerdo con la principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está el comienzo del partido.
|Casas
|2 de Mayo
|Empate
|Alianza Lima
|Te Apuesto
|3.33
|2.98
|2.42
|Betsson
|3.25
|2.98
|2.28
|Apuesta Total
|3.33
|3.00
|2.27
|Inkabet
|3.25
|2.98
|2.28
|Olimpo
|3.05
|2.95
|2.35
Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones probables
Alianza Lima: Guillermo Viscarra, D'Alessandro Montenegro, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Cristian Carbajal, Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Paolo Guerrero
2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90