Alianza Lima se enfrenta a 2 de Mayo este miércoles 4 de febrero, a partir de las 19:30 de Perú y 21:30 del horario paraguayo, por el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El duelo se disputará en el estadio Río Parapití, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, y será transmitido por ESPN, Disney Plus y Telefe por YouTube.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores

¿Cómo llega Alianza Lima?

El cuadro blanquiazul llega entonado tras vencer a Sport Huancayo de visita en su estreno en la Liga 1 y ahora quiere alargar su racha de victorias a nivel internacional, también fuera de casa.

Pablo Guede no podrá contar con cuatro elementos, todos por lesión: Jesús Castillo, Josué Estrada, Luis Advíncula y Luis Ramos. A esto hay que sumarle los tres futbolistas separados por indisciplina: Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano.

Alan Cantero viene destacando en Alianza Lima. Foto: Liga 1.

¿Cómo llega 2 de Mayo?

El 'Gallo del norte' no ha tenido un buen inicio de temporada: en tres partidos suma un empate y dos derrotas, su último partido fue goleado 5-1 por Nacional, en la Liga Paraguay, donde marcha penúltimo.

Cabe señalar que esta es la primera participación de 2 de Mayo en Copa Libertadores. Previamente solo habría disputado la edición 2025 de la Copa Sudamericana.

2 de Mayo quiere llegar lejos en la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: horarios

Repasa horarios para seguir el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo, de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 19:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 21:30

México: 18:30

Estados Unidos: 19:30 (Miami y Nueva York) y 16:30 (Los Ángeles)

España: 01:30 (del jueves 5)

¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido en Sudamérica se podrá ver en ESPN, además estará disponible en la plataforma Disney+. Asimismo, Telefe anunció que transmitirá el encuentro a través de su canal de YouTube.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: pronósticos y cuotas de apuesta

Pese a ser visitante, Alianza Lima parte como favorito para vencer a 2 de Mayo, de acuerdo con la principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está el comienzo del partido.

Casas 2 de Mayo Empate Alianza Lima Te Apuesto 3.33 2.98 2.42 Betsson 3.25 2.98 2.28 Apuesta Total 3.33 3.00 2.27 Inkabet 3.25 2.98 2.28 Olimpo 3.05 2.95 2.35

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones probables

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, D'Alessandro Montenegro, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Cristian Carbajal, Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Paolo Guerrero

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

