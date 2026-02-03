0

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores: pronósticos, horarios y canal para ver

Se viene el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, desde el estadio Río Parapatí, de la ciudad de Pedro Juan Cabellero. Repasa hoarios, canales y alineaciones.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima se enfrenta a 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores
Alianza Lima se enfrenta a 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores | Composición: Líbero
Alianza Lima se enfrenta a 2 de Mayo este miércoles 4 de febrero, a partir de las 19:30 de Perú y 21:30 del horario paraguayo, por el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El duelo se disputará en el estadio Río Parapití, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, y será transmitido por ESPN, Disney Plus y Telefe por YouTube.

Alianza Lima se enfrenta a 2 de Mayo por la Copa Libertadores

¿Cómo llega Alianza Lima?

El cuadro blanquiazul llega entonado tras vencer a Sport Huancayo de visita en su estreno en la Liga 1 y ahora quiere alargar su racha de victorias a nivel internacional, también fuera de casa.

Pablo Guede no podrá contar con cuatro elementos, todos por lesión: Jesús Castillo, Josué Estrada, Luis Advíncula y Luis Ramos. A esto hay que sumarle los tres futbolistas separados por indisciplina: Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano.

Alan Cantero

Alan Cantero viene destacando en Alianza Lima. Foto: Liga 1.

¿Cómo llega 2 de Mayo?

El 'Gallo del norte' no ha tenido un buen inicio de temporada: en tres partidos suma un empate y dos derrotas, su último partido fue goleado 5-1 por Nacional, en la Liga Paraguay, donde marcha penúltimo.

Cabe señalar que esta es la primera participación de 2 de Mayo en Copa Libertadores. Previamente solo habría disputado la edición 2025 de la Copa Sudamericana.

2 de Mayo

2 de Mayo quiere llegar lejos en la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: horarios

Repasa horarios para seguir el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo, de acuerdo a tu país de residencia:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 19:30
  • Bolivia y Venezuela: 20:30
  • Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 21:30
  • México: 18:30
  • Estados Unidos: 19:30 (Miami y Nueva York) y 16:30 (Los Ángeles)
  • España: 01:30 (del jueves 5)

¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido en Sudamérica se podrá ver en ESPN, además estará disponible en la plataforma Disney+. Asimismo, Telefe anunció que transmitirá el encuentro a través de su canal de YouTube.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: pronósticos y cuotas de apuesta

Pese a ser visitante, Alianza Lima parte como favorito para vencer a 2 de Mayo, de acuerdo con la principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está el comienzo del partido.

Casas2 de MayoEmpateAlianza Lima
Te Apuesto3.332.982.42
Betsson3.252.982.28
Apuesta Total3.333.002.27
Inkabet3.252.982.28
Olimpo3.052.952.35

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones probables

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, D'Alessandro Montenegro, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Cristian Carbajal, Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Paolo Guerrero

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

