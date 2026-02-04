0
Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

2 de Mayo contará con importante apoyo para buscar el triunfo ante Alianza Lima

El equipo paraguayo contará con un gran refuerzo para su partido ante los dirigidos por Pablo Guede, atención Alianza Lima.

Fabian Vega
Alianza Lima está a unas horas de su partido ante 2 de Mayo por la primera fase de la Copa Libertadores. El equipo de Pablo Guede está cerca de partir rumbo al estadio, mientras se sabe que las trisbunas del estadio poco a poco se van llenando. El equipo paraguayo contará con un gran apoyo para buscar la hazaña en su debut en el torneo internacional.

Juan José Pérez, periodista paraguayo, reveló que el 80% de los hinchas de 2 de Mayo son de Olimpia y Cerro Porteño. Por lo que más probable es que tenga apoyo de los fanáticos de estos equipos paraguayos para el partido ante Alianza Lima. El 'Gallo Norteño' como dice que conocen a 2 de Mayo estaría llevando cerca de 8 mil personas al estadio.

El año pasado Alianza Lima también jugó en Paraguay, esa vez fue ante Nacional y si bien tenía gran apoyo local, los blanquiazules pudieron sacar un empate a último momento. Ahora mismo, el equipo peruano en el papel es mucho mejor y tendría la obligación de ganar para cerrar la llave jugando en Matute. Igual nada está dicho, cualquier cosa podría pasar.

