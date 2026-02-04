Ex Alianza Lima confirmó conflictos en el equipo por Hernán Barcos: "Como persona no era bueno"

Pese a que Hernán Barcos inició la Liga 1 2026 defendiendo los colores de FC Cajamarca, siguen relacionándolo con Alianza Lima y no solo para destacar que fue uno de los elementos más resaltantes y positivos en los últimos años, pues además, relucen versiones en las que cuestionan sus actitudes mientras integró el cuadro 'blanquiazul'.

Esta vez, Wilmer Aguirre fue consultado sobre la sonada tensión que hubo en el club de La Victoria, mientras compartía filas con el 'Pirata', a lo que el 'Zorrito' respondió con contundencia contra el delantero argentino y la mala relación que tuvieron y se evidenció en un partido de la Liga 1 en el 2022.

"Es verdad que mi relación con Hernán (Barcos) no era buena y eso todo el mundo lo vio. Incluso fui muy criticado por una reacción ante una acción. No sé si recuerdan un partido con Cantolao en el Grau, donde yo calculo que hay un centro que lo tira el 'Pájaro' Benítez. Yo siento que era para mi, yo entro al balón porque siento que viene bajo y me choco con Hernán pero es parte del juego, entonces él hace una acción y yo reacciono. Pero lastimosamente en la reptación me enfocan a mi, cuando yo granpu… y tuve una fuerte crítica…", expresó en entrevista con Modo Fútbol.

Asimismo, Wilmer Aguirre agregó que hubo otro inconveniente con Hernán Barcos, lo cual desencadenó a que el vínculo no sea cercano, incluso considera que eso fue determinante para que su salida se dé antes de empezar la temporada 2023.

"Mucho antes hubo un tema más con Hernán y desde ahí ahí no hubo buena relación con él… ¿Fue repercusión de mi no permanencia en Alianza? No lo había analizado así, me llegaron otros chismes… Pero si lastimosamente hubo algo que me hizo inclinar y pensar en que mi no permanencia fue por la mano de él", añadió el 'Zorrito'.

Pero no fue todo, además el atacante peruano de 42 años señaló que bajo sus conceptos, Hernán Barcos no se portó como una buena persona y explicó cuál sería el motivo por que la directiva de Alianza Lima decidió que la partida del 'Pirata' para este 2026.

Yo no sé si sea una gran decisión, pero yo siempre he dicho que Hernán fue uno de los mejores '9' que jugaron en Alianza, yo lo reconozco. Pero como persona —para mi— no era bueno, no sé si sea lo correcto o no (su salida) pero imagino que tenían que elegir entre Paolo o Hernán, como también en su momento tenían que elegir entre quedarme yo, Jefferson (Farfán) o Hernán", sentenció.