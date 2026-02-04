Barcos dio rotundo calificativo a Alianza Lima previo duelo ante 2 de Mayo: "Sin desmerecerlo..."

Alianza Lima está a unas horas de afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada ante 2 de Mayo por la fase previa de la Copa Libertadores 2026. El cuadro blanquiazul buscará conseguir un resultado positivo de visita y cerrar la lleva en Matute. Previo a este duelo, Hernán Barcos sorprendió a los hinchas al opinar de forma contundente sobre los blanquiazules.

Hernán Barcos opinó del Alianza Lima vs 2 de Mayo

Hernán Barcos es considerado como uno de los ídolos modernos de Alianza Lima y una voz autorizada por su gran desempeño en su paso por el club. En ese sentido, durante un diálogo con el programa 'QTV Network', fue consultado por su opinión sobre este cotejo y no dudó en dejar una firme opinión sobre el equipo de Pablo Guede.

Según indicó el 'Pirata', los 'íntimos' son considerados como el gran favorito para esta llave y dejó en claro que tiene un mejor plantel en comparación con 2 de Mayo. Asimismo, señaló que el club tiene todas las condiciones para poder repetir la hazaña internacional de la temporada pasada.

Video: QTV Network

"Alianza creo que tiene un mejor equipo, mucha más dinámica que el equipo paraguayo, sin desmerecerlo con todo el respeto. Creo que Alianza tiene mucho para dar en la Copa y si Dios quiere se puede hacer lo del año pasado de entrar en Fase de Grupos. La línea está para que Alianza pueda lograrlo", acotó el experimentado delantero.

Previamente, el delantero argentino recalcó que estará muy atento a la transmisión del partido ya que es un apasionado del fútbol y quiere ver en acción a su exequipo. En esa línea, expresó que en este tipos de partidos siempre puede haber sorpresas.

"Obviamente voy a ver el partido, me gusta mucho el fútbol y seguir a Alianza. Creo que Alianza Lima es favorito en esta fase por lo menos. Tiene todas las de ganar. Después son once contra once y puede pasar cualquier cosa", apuntó el 'Pirata'.

Alianza Lima y su camino rumbo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima deberá realizar una nueva hazaña para poder alcanzar la etapa de grupos del torneo internacional y poder ilusionarse con alcanza los octavos de final de la Copa Libertadores. Para ello, primero deberán vencer a 2 de Mayo en la fase 1, luego hacer lo propio ante Sporting Cristal y finalmente al ganador entre Huachipayo y Carabobo.