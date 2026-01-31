¡Inacabable! La brutal estadística que alcanzó Hernán Barcos a los 41 años con el FC Cajamarca

Quien se iba a imaginar que Hernán Barcos jugaría en la Liga 1 con otra camiseta que no sea la de Alianza Lima. El 'Pirata' tenía la intención de seguir con la blanquiazul en 2026, pero no le renovaron y decidió aceptar el proyecto que le presentó FC Cajamarca. Hoy llegó el día de su debut y fue mejor de lo que esperaba, marcó un doblete en condición de visita.

El ahora delantero del cuadro cajamarquino está intratable y con su doblete llegó a los 70 goles (68 con Alianza Lima) anotados en la Liga 1 desde su llegada para la temporada 2021. Es decir, lleva seis temporadas en Perú anotando de forma consecutiva. En abril cumplirá 42 años y al parecer seguirá demostrando que está más vigente que nunca. Quizás con FC Cajamarca clasifican a un torneo internacional y se anima a renovar por un año más.

Hernán Barcos con la camiseta de FC Cajamarca

Los hinchas de Alianza Lima aprovecharon su doblete de hoy para desearle lo mejor al delantero, ya que muchos aún lo extrañan y esperaban que de verdad haya renovado su contrato. De igual forma, Hernán Barcos reconoció que puede cambiar de camiseta, pero el amor por el equipo de Matute siempre estará presente. Ya veremos que sucede cuando les toque enfrentarse.

Hernán Barcos sobre Alianza Lima

“Hoy el club atraviesa otra situación y espero que le vaya bien, que logre salir de este momento. Como mencioné, por respeto a la hinchada y al club, prefiero dejar el tema ahí. Que sigan confiando en su club. Son hinchas de Alianza Lima y eso no va a cambiar. Les pido que continúen apoyando y respaldando al club, que es lo que más necesita en este momento", dijo el '9' hace unos días en L1 Max.

Próximo partido de Barcos en la Liga 1

FC Cajamarca jugó de visita ante Juan Pablo, ahora en la fecha 2 les tocará ser local en su estadio. El partido de Hernán Barcos y FC Cajamarca será ante Deportivo Garcilaso.