Dejó Universitario y ahora se ilusiona con el debut de Alianza en Libertadores: "Contento"

Futbolista con pasado en Universitario reveló su deseo de ver a Alianza Lima triunfar en la Copa Libertadores. El equipo blanquiazul estará teniendo su gran debut en el torneo de Conmebol ante 2 de Mayo de Paraguay como visitante. Los Íntimos llegan ilusionados tras conseguir su primera victoria en la Liga 1.

Alianza Lima empezó la temporada con el pie derecho tras sumar tres puntos en el campeonato local. En su primer partido internacional de la temporada, los dirigidos por Pablo Guede esperan poder concretar una buena actuación para el partido de vuelta que se jugará en Matute.

Ex Universitario revela su deseo de ver triunfar a Alianza en Libertadores

En el gran debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores, Jairo Vélez, uno de los jugadores más destacados del plantel y con pasado en Universitario, no ocultó su deseo de ganar el partido ante 2 de Mayo. El elenco blanquiazul se dirige hacia Paraguay con la ilusión intacta de llevarse un resultado favorable.

"Motivado, contento. Sabemos que es un partido importante para nosotros y vamos con una mentalidad positiva. Estos partidos internacionales son complicados, son duros. Nosotros como Alianza tenemos que ganar todos los partidos", señaló Jairo Vélez antes del viaje a Paraguay.

(Video: Jax Latin Media)

El partido entre 2 de Mayo vs Alianza Lima será transmitido por el canal de YouTube de Telefe. El encuentro está programado para jugarse el 4 de febrero desde las 7:30 p.m. en Perú. También se podrá seguir el cotejo a través de la plataforma de Disney Plus.

Luego de disputar el partido por la Copa Libertadores, Alianza Lima regresará al país para jugar la segunda fecha del Torneo Apertura y esta vez será como locales ante Comeriantes Unidos.