Paolo Guerrero recibió inesperada noticia a poco del 2 de Mayo vs Alianza Lima

Pablo Guede confirmó su once oficial para el partido ante 2 de Mayo en Paraguay y la gran sorpresa es la ausencia de Paolo Guerrero. El DT argentino le está dando todo su respaldo a Federico Girotti para que sea el '9' titular. Por otro lado, vemos grandes sorpresas. Jugadores como Vélez, Castillo y Cantero están en el banco de suplentes. ¿Cómo le ira a Alianza Lima?

Paolo Guerrero no será titular en Alianza Lima

Noticia en desarrollo...