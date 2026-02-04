- Hoy:
Paolo Guerrero recibió inesperada noticia a poco del 2 de Mayo vs Alianza Lima
Alianza Lima está a casi una hora de estrenarse en la Copa Libertadores 2026 y Paolo Guerrero recibió una noticia que quizás nadie se esperaba, menos para este partido.
Pablo Guede confirmó su once oficial para el partido ante 2 de Mayo en Paraguay y la gran sorpresa es la ausencia de Paolo Guerrero. El DT argentino le está dando todo su respaldo a Federico Girotti para que sea el '9' titular. Por otro lado, vemos grandes sorpresas. Jugadores como Vélez, Castillo y Cantero están en el banco de suplentes. ¿Cómo le ira a Alianza Lima?
Paolo Guerrero no será titular en Alianza Lima
Noticia en desarrollo...
