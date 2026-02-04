0
EN VIVO
Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

Paolo Guerrero recibió inesperada noticia a poco del 2 de Mayo vs Alianza Lima

Alianza Lima está a casi una hora de estrenarse en la Copa Libertadores 2026 y Paolo Guerrero recibió una noticia que quizás nadie se esperaba, menos para este partido.

Fabian Vega
Paolo Guerrero fue convocado para el partido ante 2 de Mayo
Paolo Guerrero fue convocado para el partido ante 2 de Mayo | Alianza Lima
COMPARTIR

Pablo Guede confirmó su once oficial para el partido ante 2 de Mayo en Paraguay y la gran sorpresa es la ausencia de Paolo Guerrero. El DT argentino le está dando todo su respaldo a Federico Girotti para que sea el '9' titular. Por otro lado, vemos grandes sorpresas. Jugadores como Vélez, Castillo y Cantero están en el banco de suplentes. ¿Cómo le ira a Alianza Lima?

Alianza Lima vs. 2 de Mayo juegan EN VIVO HOY por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: ¿Qué canal transmite el partido de Alianza Lima vs. 2 de Mayo EN VIVO HOY?

Paolo Guerrero no será titular en Alianza Lima

Paolo Guerrero no será titular en Alianza Lima

Noticia en desarrollo...

No olvides revisar tu agenda deportiva

Lo más visto

  1. Alianza Lima vs. 2 de Mayo: la inédita alineación de Pablo Guede para el partido de hoy

  2. Ex Alianza Lima confirmó conflicto en el equipo por Hernán Barcos: "Como persona no era bueno"

  3. Miguel Trauco dejará Alianza Lima para firmar por campeón peruano: "Conversaciones"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano