Paolo Guerrero dio contundente calificativo a Girotti tras no anotar ante 2 de Mayo: "Un jugador..."

La visita a Paraguay de Alianza Lima generó mucha expectativa antes de jugarse; sin embargo, el resultado final ha dejado mucha decepción en la hinchada blanquiazul. El equipo de 2 de Mayo terminó mejor el partido y logró asegurarse la victoria por la mínima. Uno de los futbolistas más mencionados fue Federico Girotti, quien todavía no anota un gol oficial con la camiseta del equipo íntimo.

A Alianza Lima no le sirvió nada llegar como favorito al encuentro ante 2 de Mayo. Pablo Guede improvisó con una alineación que no dio resultados y en el segundo tiempo se realizaron cambios necesarias y ni así se pudo generar más ocasiones de peligro. La llave se definirá en el Estadio Alejandro Villanueva y el ganador se enfrentará a Sporting Cristal.

Paolo Guerrero fue tajante al calificar el rendimiento de Girotti

Federico Girotti es uno de los refuerzos de Alianza Lima en la delantera, pero el argentino no ha demostrado ser una garantía de gol. Ante 2 de Mayo se perdió las ocasiones más claras que pudieron servir para sentenciar el partido solamente en el primer tiempo. Ante esto, Paolo Guerrero tuvo palabras de apoyo hacia el atacante 26 años.

"Un jugador que tiene mucho olfato de gol, todavía no se le presenta la oportunidad, pero va a llegar. Antes del partido le digo 'enfócate, enfócate en el gol', que, de hecho, está buscando pateando siempre pateando de lejos. Tranquilidad, encararlo de la mejor manera, con mucho trabajo y tranquilidad. Su gol ya va a venir", sostuvo para los medios de comunicación.

(Video: Mr. Peet Channel)

Incluso con la derrota, Alianza Lima todavía tiene posibilidades de clasificar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores y mantener el sueño intacto de llegar a la fase de grupos, en caso de superar sus próximos partidos. Se espera que para el partido en Matute, Pablo Guede cuente con un once titular más consistente.

¿Cuándo juega Alianza vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta se jugará el miércoles 11 de marzo en Matute desde las 19:30 horas. El partido se estará transmitiendo a través de la señala de ESPN o Disney Plus para toda Latinoamérica. Alianza parte con desventaja tras el resultado de ida en Paraguay.