Franco Navarro Mendayo y su tajante mensaje tras alineación de Alianza Lima: "Están todos..."

La delegación de Alianza Lima llegó a la capital limeña en horas de la tarde de hoy, jueves 5 de febrero, luego de su dura caída ante 2 de Mayo en Asunción por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Uno de los que se dio el tiempo de dar declaraciones a la prensa fue Franco Navarro Mendayo, gerente deportivo del club blanquiazul, en vista a este resultado inesperado en el torneo Conmebol.

En primera instancia, el directivo fue tajante al decir que este duelo es de 180 minutos y que aún restan 90 en el Estadio Alejandro Villanueva. Confía plenamente en los jugadores para poder revertir el marcador, muy aparte de hacer una crítica a la alineación que envió Pablo Guede en busca de la victoria.

Justamente, sobre la formación alterna de los 'íntimos' indicó que confía en el cuerpo técnico liderado por Pablo Guede. Adicional a ello, sabe que se trabaja con cada uno de los integrantes, por lo que todos están en la capacidad de ser titulares en partidos de alta trascendencia como Copa Libertadores.

"Es un partido de 180 minutos y faltan 90. Nosotros trabajamos todos los días y están todos capacitados para tener minutos y confiamos mucho en el plantel y cuerpo técnico. ¿Se puede revertir? Por supuesto que sí", afirmó Franco Navarro Mendayo a Jax Latin Media.

(VIDEO: Jax Latin Media)

El equipo de La Victoria tendrá descanso luego de su derrota ante 2 de Mayo por Copa Libertadores. El plantel reanudará las labores el viernes 6 de febrero, teniendo en cuenta que debe trabajar de lleno en su próximo duelo que figura en el calendario de febrero.

Alianza Lima se alista para su próximo partido

Si bien hay una desazón por ver cómo el equipo no logró un resultado positivo en Asunción, Alianza Lima debe voltear la página cuanto antes dado que luego deberá enfrentar en Matute a Comerciantes Unidos por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este choque fue programado para el domingo 8 de febrero a las 18:00 horas locales (23:00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.