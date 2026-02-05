Pablo Guede y la impactante medida que tomó con el plantel de Alianza tras derrota ante 2 de Mayo

Alianza Lima sufrió el primer golpe de la temporada al caer derrota por la mínima ante 2 de Mayo por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro blanquiazul dejó una mala imagen en el campo y ha sido cuestionado por su desempeño. Por ello, tras la derrota, el DT Pablo Guede sorprendió al tomar una importante medida con todo su plantel.

Pablo Guede y la impactante medida que tomó con el plantel tras la derrota

Pablo Guede es consciente de que el equipo necesita mejorar si quiere revertir el marcador, por lo que deberá enfocar todos sus esfuerzos en potenciar el rendimiento de sus dirigidos de cara al duelo de revancha que se disputará en Matute.

No obstante, durante el programa 'Hablemos de MAX', la periodista Ana Lucía Rodríguez reveló que el comando técnico decidió otorgarle un día de descanso al plantel pese a la derrota y al bajo nivel mostrado. De esta manera, el equipo de Alianza Lima retomará los entrenamientos recién el viernes.

Video: Hablemos de MAX

"Cuando llegue Alianza Lima tengo entendido que el equipo no va a entrenar. Van a descansar lo que resta del día y a partir de mañana van a trabajar", fue la información que compartió la comunicadora.

Esta decisión genera sorpresa, considerando que en los próximos días deberán enfrentar a Comerciantes Unidos por la segunda fecha del torneo local. Además, tras ese compromiso, el plantel deberá enfocarse de lleno en intentar remontar el marcador ante 2 de Mayo en el duelo de vuelta que se jugará en Matute.

Alianza Lima recuperará a dos jugadores para la vuelta ante 2 de Mayo

Ana Lucía Rodríguez también reveló que los jugadores Luis Ramos y Luis Advíncula ya se encuentran recuperados de sus respectivas lesiones que los sacaron del partido. De esta forma, si así lo requiere, Pablo Guede tiene a disposición a ambos para poder afrontar el partido de vuelta ante 2 de Mayo el próximo miércoles.