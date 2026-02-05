Jairo Vélez y su firme respuesta tras ser suplente en el Alianza Lima vs 2 de Mayo: "Uno está..."

Alianza Lima cayó de manera sorpresiva ante 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Los hinchas apuntan contra la alineación poco común en tienda blanquiazul, en el que jugadores como Jairo Vélez arrancaron desde la banca de suplentes. Ante ello, el ex Universitario no calló ante la prensa y dejó su sentir sobre esta medida de Pablo Guede.

Jairo Vélez rompe su silencio tras ser suplente en el Alianza Lima vs 2 de Mayo

En zona mixta, Jairo Vélez tomó la palabra para indicar el por qué de la derrota de Alianza Lima a manos de 2 de Mayo. Dejó en claro que tuvieron un primer tiempo para abrir el marcador y sellar diferencias contra el rival. Sin embargo, que son detalles que afectan el juego y que terminan perjudicando el resultado final.

Sobre ser suplente y ser notificado por Pablo Guede a poco de iniciar el encuentro entre Alianza Lima vs 2 de Mayo, el volante de 30 años indicó que respeta las decisiones del entrenador y que por delante siempre estará el equipo. No piensa nada negativo y ahora solo se concentra en darle vuelta al marcador.

"Buenos estos partidos de Libertadores son así, ¿No? No se puede dar una mínima chance, creo que tuvimos para sacar una ventaja en el primer tiempo, aún quedan 90 minutos más y toca hacernos fuertes y respetar la casa. ¿Me sorprendió no arrancar hoy? No, yo, o sea… son decisiones técnicas, uno respeta, uno está para el equipo, siempre pensando lo mejor, ¿No? ¿Por qué lo pierde Alianza? Son detalles de juego, partido que estaba controlado, después entramos al juego de ellos y después una pelota sin mucho destino lograron hacer un gol ellos, ¿Confianza en darlo vuelta? Sí, obviamente. Quedan 90 minutos más y en casa somos muy fuertes y tenemos que hacer respetar la casa", declaró Jairo Vélez en imágenes expuestas por el canal "Mr. Peet Channel".

(VIDEO: Mr Peet Channel)

Pablo Guede no respondió directamente el por qué de su novedosa alineación

En palabras recogidas del estratega de Alianza Lima, Pablo Guede, se pudo conocer que no detalló las razones del por qué alineó un once poco habitual a lo visto en anteriores compromisos. De hecho, manifestó estar tranquilo con el rol de los jugadores y que hay confianza para revertir ello.

"Creo que hicimos una gran primera parte y merecimos el gol. Faltan los últimos 90 minutos, creo que lo hicimos muy bien. Esto recién empieza, los muchachos están confiados, iremos paso a paso", declaró Pablo Guede, en citas recogidas por Exitosa Deportes.