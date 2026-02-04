¡Urgente! Esteban Pavez se lesionó en su primer partido con Alianza Lima y fue reemplazado

En su debut con Alianza Lima, y en el primer partido de los blanquiazules por la Copa Libertadores 2026, Esteban Pavez salió lesionado ante 2 de Mayo luego de sufrir un fuerte impacto en la rodilla. Si bien todavía no hay parte médico debido a que todo ha sido muy pronto, el golpe parece ser de gravedad porque el mismo mediocampista chileno salió llorando del campo.

Los blanquiazules perdieron 1-0 en la ida de la serie para sorpresa de todo el mundo, ya que los íntimos eran claros favoritos para llevarse el triunfo en condición de visitante. No obstante, con un golazo de otro planeta, el elenco de Matute terminó sucumbiendo por la mínima y deberá darle vuelta a la serie en el Estadio Alejandro Villanueva.

Sumándose a lo anterior mencionado, ahora la lesión de Esteban Pavez genera más preocupaciones debido a que quedó sumamente sentido tras un choque con el futbolista de 2 de Mayo. El ex Colo Colo intentó pararse, pero luego terminó cayendo nuevamente tendido en el campo, por lo que los fisioterapeutas del club ingresaron y le pidieron el cambio a Pablo Guede.

Ahora, Alianza Lima deberá replantear todo y armar un nuevo once inicial para revertir la situación en La Victoria, y la ventaja que tiene es que únicamente perdió por un gol de diferencia. Por ello, los de Matute confían en darle vuelta a la serie en el Estadio Alejandro Villanueva y junto a su numerosa hinchada.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: fecha, hora y dónde ver partido de vuelta

Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo el próximo miércoles 11 de febrero desde las 19.30 horas de Perú por la Copa Libertadores 2026. La transmisión del compromiso será mediante la señal de ESPN para todo el territorio peruano, y también podrás verlo totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción en la mencionada plataforma de streaming.