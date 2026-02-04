Liga 1 deja inesperado mensaje sobre participación de Alianza Lima en la Copa: "Todos somos..."

Alianza Lima debutará oficialmente en la Copa Libertadores 2026 cuando enfrente a 2 de Mayo en Paraguay este miércoles 4 de febrero, por el partido de ida de la Fase 1 del torneo Conmebol. En ese sentido, la Liga 1 Perú le mandó un firme mensaje al conjunto blanquiazul poco antes de que salte al terreno de juego en el Estadio Río Parapití, de la ciudad Juan Pedro Caballero.

El cuadro de Matute será el primer equipo peruano en disputar la presente edición del campeonato continental, ya que Sporting Cristal espera en la Fase 2 y Cusco FC junto a Universitario de Deportes marchan en la Fase de Grupos que aún comenzará en marzo. Por ello, la Primera División del Perú le dejó un mensaje de aliento a la escuadra dirigida por el técnico argentino Pablo Guede.

"¡Con el corazón en la Copa! Vuelven las noches mágicas de Libertadores y los blanquiazules quieren seguir haciendo historia. ¡Hoy todos somos Alianza Lima!", precisó la Liga 1 a través de su cuenta oficial de 'X', donde comparte normalmente información sobre el fútbol peruano o imágenes de los partidos que se realizan cada jornada, ya sea del Torneo Apertura o Torneo Clausura.

Liga 1 y su mensaje a Alianza Lima.

Recordemos que si Alianza Lima vence a 2 de Mayo en esta llave ida y vuelta, habrá duelo de clubes peruanos en la Fase 2 de la Copa Libertadores debido a que chocará con Sporting Cristal por un cupo a la Fase 3 de la competición Conmebol. El que gane asegurará por lo menos estar en la Copa Sudamericana 2026.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: hora y canal de transmisión

Alianza Lima enfrentará este 4 de febrero a 2 de Mayo desde las 19.30 horas de Perú, mientras que el duelo de vuelta será el próximo miércoles 11 del presente mes y a la misma hora. Asimismo, la transmisión de los partidos por la Copa Libertadores serán mediante la señal de ESPN y Disney Plus para todo el territorio nacional.