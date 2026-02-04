Raúl Tito, ex Universitario, remece el mercado y firma por inédito club peruano: "Talento"

Uno de los jugadores que marcó su nombre en el fútbol peruano fue Raúl Tito. El atacante nacional pasó por diversos elencos del balompié nacional, siendo Universitario de Deportes uno de los que tuvo la dicha de tenerlo en su plantel por una temporada. Sin embargo, su futuro ha ido de escuadra a escuadra y ahora sorprende al firmar por mítico club.

Raúl Tito, ex Universitario, firma por inédito club

El extremo de 28 años regresa al fútbol peruano luego de estar defendiendo los colores de CD Marquense de Guatemala. Raúl Tito decidió firmar por el inédito equipo llamado Vinicunca Fútbol Club, representante del distrito de Pitumarca, provincia de Canchis y de la región de Cusco.

Esta escuadra afrontará la Copa Perú 2026, por lo que espera superar cada una de las instancias y estar presente en la Etapa Nacional que le da chance a un ascenso a una mejor categoría. El extremo tiene experiencia en este tipo de certámenes, por lo que ahora sorprendió a seguidores con este nuevo reto a sus 28 años.

"¡Bienvenido, Raúl Tito Cano! Raúl Alexánder Tito Cano se une a Vinicunca Fútbol Club para esta temporada. Futbolista profesional con amplia experiencia en el fútbol peruano, que llega para aportar talento, jerarquía y compromiso a nuestra institución. ¡Toda la familia de Vinicunca FC te da la bienvenida, Raúl! A dejarlo todo en la cancha y defender estos colores con orgullo.", se lee en la publicación oficial del club cusqueño.

Raúl Tito es nuevo jugador de Vinicunca FC de Cusco.

¿En qué clubes jugó Raúl Tito?

Sport Boys

Cienciano

Universitario

Real Garcilaso (Hoy Cusco FC)

Rosario FC

FC Edmonton

Santos FC de Nazca

Inkas FC

Deportivo Garcilaso

Alianza Universidad

Ecosem Pasco

ADA Cajabamba

CD Marquense

Números de Raúl Tito con Universitario

Raúl Tito afrontó un total de 22 partidos con camiseta de Universitario entre las temporadas 2016 y 2017. No logró consolidarse del todo y terminó cambiando de aires a mediados de su último año en el combinado crema. Solo anotó dos goles en 1083 minutos jugados.