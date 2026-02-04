0
EN VIVO
Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

Raúl Tito, ex Universitario, remece el mercado y firma por inédito club peruano: "Talento"

Fue considerado como joya del fútbol peruano y tuvo pasado en Universitario de Deportes. Ahora, da el batacazo estampando su firma con inesperado club.

Diego Medina
Raúl Tito tuvo su pasado en Universitario de Deportes y ahora firma con nuevo club.
Raúl Tito tuvo su pasado en Universitario de Deportes y ahora firma con nuevo club. | Foto: X Universitario
COMPARTIR

Uno de los jugadores que marcó su nombre en el fútbol peruano fue Raúl Tito. El atacante nacional pasó por diversos elencos del balompié nacional, siendo Universitario de Deportes uno de los que tuvo la dicha de tenerlo en su plantel por una temporada. Sin embargo, su futuro ha ido de escuadra a escuadra y ahora sorprende al firmar por mítico club.

Sekou Gassama tiene fecha para su debut en Universitario.

PUEDES VER: Universitario anunció la fecha del esperado debut del delantero Sekou Gassama: "En…"

Raúl Tito, ex Universitario, firma por inédito club

El extremo de 28 años regresa al fútbol peruano luego de estar defendiendo los colores de CD Marquense de Guatemala. Raúl Tito decidió firmar por el inédito equipo llamado Vinicunca Fútbol Club, representante del distrito de Pitumarca, provincia de Canchis y de la región de Cusco.

Esta escuadra afrontará la Copa Perú 2026, por lo que espera superar cada una de las instancias y estar presente en la Etapa Nacional que le da chance a un ascenso a una mejor categoría. El extremo tiene experiencia en este tipo de certámenes, por lo que ahora sorprendió a seguidores con este nuevo reto a sus 28 años.

"¡Bienvenido, Raúl Tito Cano! Raúl Alexánder Tito Cano se une a Vinicunca Fútbol Club para esta temporada. Futbolista profesional con amplia experiencia en el fútbol peruano, que llega para aportar talento, jerarquía y compromiso a nuestra institución. ¡Toda la familia de Vinicunca FC te da la bienvenida, Raúl! A dejarlo todo en la cancha y defender estos colores con orgullo.", se lee en la publicación oficial del club cusqueño.

Raúl Tito, Vinicunca FC

Raúl Tito es nuevo jugador de Vinicunca FC de Cusco.

¿En qué clubes jugó Raúl Tito?

  • Sport Boys
  • Cienciano
  • Universitario
  • Real Garcilaso (Hoy Cusco FC)
  • Rosario FC
  • FC Edmonton
  • Santos FC de Nazca
  • Inkas FC
  • Deportivo Garcilaso
  • Alianza Universidad
  • Ecosem Pasco
  • ADA Cajabamba
  • CD Marquense

Números de Raúl Tito con Universitario

Raúl Tito afrontó un total de 22 partidos con camiseta de Universitario entre las temporadas 2016 y 2017. No logró consolidarse del todo y terminó cambiando de aires a mediados de su último año en el combinado crema. Solo anotó dos goles en 1083 minutos jugados.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Miguel Trauco dejará Alianza Lima para firmar por campeón peruano: "Conversaciones"

  2. Ex Alianza Lima confirmó conflicto en el equipo por Hernán Barcos: "Como persona no era bueno"

  3. Jean Deza vuelve a la Liga 1 2026 y firmó por icónico club del fútbol peruano

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano