Alianza Lima da la sorpresa y nacionaliza a futbolista de Venezuela para este 2026

El mercado de pases en el fútbol peruano permanece abierto, por lo que todos los clubes están reforzándose para esta temporada. Uno de ellos es Alianza Lima, que quiere salir campeón nacional a cualquier costo y por ello acaba de confirmar la nacionalización de importante futbolista de Venezuela, quien ya no ocupará más plaza de extranjero en la institución deportiva.

Según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez, en Matute una de sus principales figuras aprobó el examen de nacionalización peruano, mismo que Williams Riveros de Universitario de Deportes no pudo superar con éxito. Nos referimos a Neidy Romero, defensora de 30 años que disputará una temporada más con camiseta íntima y luchará por el tricampeonato de la Liga Femenina 2026.

La futbolista de Alianza Lima pasó con creces la prueba de naturalización y ahora únicamente se encuentra a la espera de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Una vez lo reciba en las próximas semanas, podrá ser inscrita para el Torneo Apertura como una compatriota más. Esta noticia sin duda alguna alegra mucho a los hinchas de La Victoria.

Neidy Romero en Alianza Lima.

Alianza Lima jugará la Noche Blanquiazul 2026

Este jueves 5 de febrero, Alianza Lima enfrentará a Liga de Quito en el Estadio Alejandro Villanueva por la Noche Blanquiazul Femenina 2026, desde las 20.30 horas de Perú. Las íntimas se presentarán oficialmente ante su hinchada, para que conozcan el plantel que luchará por salir tricampeón del fútbol peruano esta temporada. Ahí, evidentemente, estará Neidy Romero.

Asimismo, es importante resaltar que la transmisión de este emocionante evento estará a cargo de L1 MAX para todo el territorio peruano. Ahora este canal puedes sintonizarlo con tu paquete regular de Movistar TV. Además, en el diario Líbero te contaremos todos los detalles sobre el compromiso en Matute.