Decidió salir de Universitario luego del Centenario y ahora engrandece su nuevo club: "Historia"

Universitario es uno de los clubes que ha tenido la oportunidad de tener a un sinfín de integrantes que han dejado huella para la mente de los aficionados. Este es el caso de Fabián Bustos, estratega argentino que logró que el cuadro crema sea campeón en su centenario, pero que terminó saliendo en abril del 2025 ante una oferta de Olimpia de Paraguay.

Fabián Bustos dejó Universitario y ahora engrandece a su nuevo club

Recientemente, Fabián Bustos fue presentado como nuevo director técnico de Millonarios de Colombia, club que tiene en sus filas al volante Rodrigo Ureña. El estratega llega en un duro momento para los Azules, quienes suman un solo punto en cuatro partidos disputados. Ante ello, la directiva del conjunto 'Millo' confía en sus capacidades para levantar al plantel en esta edición 2026.

Fabián Bustos fue campeón con Universitario en el 2024.

En una entrevista como parte de su presentación como nuevo director técnico, Fabián Bustos calificó a Millonarios como un equipo con "historia", por lo que sabe de la exigencia que demanda este club para pelear los primeros lugares. Por si fuera poco, hizo énfasis al empuje de la hinchada, comparando con otros escenarios que le tocó vivir.

"Al grupo lo encontré normal en una situación cuando no se dan los resultados. Siento que tienen la capacidad, deben creer en ellos, confianza y conseguir resultados. Hay muchos que han salido campeón. Lo de la gente, el domingo en la noche habían 30 mil hinchas y es algo que he visto anteriormente por seguir campañas importantes del club. Es normal que cuando no se consigue los resultados la gente esta contrariada, y quiere resultados. Equipos grandes, populares, con esta nómina, con esta historia tienen la obligación de pelear campeonatos y tenemos que estar entre los primeros lugares. Ahora pensar en lo que viene", declaró

¿Qué clubes dirigió Fabián Bustos?