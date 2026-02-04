Universitario cerca de perder a dos figuras titulares para enfrentar a Cusco FC: "Están sentidos"

Universitario de Deportes inició con pie derecho la temporada tras vencer en la primera fecha de la Liga 1 2026. Los cremas buscan seguir en ese ritmo y repetir su gran rendimiento ante Cusco FC este sábado. No obstante, una noticia remeció a los hinchas al conocerse que dos jugadores claves no entrenaron a la par de sus compañeros a días del duelo.

Universitario cerca de perder a dos figuras titulares para enfrentar a Cusco FC

Durante el programa Hablemos de MAX, el periodista Fernando Cerva encendió las alarmas entre los hinchas de Universitario al revelar que Andy Polo y Edison Flores no participaron en los entrenamientos del equipo, a pocos días del duelo ante el cuadro imperial.

"No estuvieron presentes en los entrenamientos Andy Polo y Edison Flores. Se le consultó a Jesús Castillo y nos indicaron que ambos se están recuperando porque están sentidos", informó el comunicador.

Ante este escenario, Gustavo Peralta brindó más detalles sobre la situación de ambos futbolistas. En el caso del 'Orejas', señaló que no será incluido en la lista para el partido ante Cusco FC, ya que el comando técnico decidió darle descanso. En cuanto a Andy Polo, su presencia sigue en duda y será evaluado hasta el último momento.

Video: Hablemos de MAX

“Edison Flores no viaja y no juega ante Cusco FC. Me dicen que no es grave, pero prefieren que se quede descansando para que esté disponible en la tercera fecha. Andy Polo está en duda y lo van a esperar hasta el final, aunque lo más probable es que tampoco viaje”, complementó Peralta.

De esta forma, todo indica que ambos jugadores no podrán jugar con los cremas en la segunda jornada, un nuevo dolor de cabeza para el comando técnico que afecta a la planificación del partido.

Universitario recupera Williams Riveros y Anderson Santamaría

No obstante, no todas son malas noticias, pues Gustavo Peralta reveló que el cuadro crema tendrá de regreso a los jugadores Williams Riveros y Anderson Santamaría para enfrentar a Cusco FC este sábado. El paraguayo ya fue inscrito como extranjero y puede volver a lucirse con la crema; por su parte, Santamaría vuelve de su lesión.