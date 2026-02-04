Guillermo Viscarra se sincera y pide a los hinchas de Alianza Lima que apoyen a otro plantel

En pocas horas Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo en Paraguay por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, con el firme objetivo de conseguir una victoria para definir la llave con total tranquilidad en Matute. Sin embargo, previo al compromiso internacional, Guillermo Viscarra sorprendió pidiéndole a todos sus hinchas que vayan a apoyar a otro plantel del continente. ¿Qué sucedió?

Resulta que el portero titular de la escuadra íntima decidió ayudar al equipo femenino de Matute y grabó un video pidiéndole a los aficionados que sigan comprando entradas para la Noche Blanquiazul 2026, en donde las chicas de La Victoria enfrentará a Liga de Quito este jueves 5 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva, a las 20.30 horas de Perú. Recordemos que Alianza Lima es el actual bicampeón de la Liga Femenina.

"¡Todos apoyando a nuestras bicampeonas! Si todavía no tienes tus entradas, hazle caso a Billy Viscarra y adquiérelas en Joinnus y Yape. ¡Alentemos a las chicas!", precisó Guillermo Viscarra en las redes sociales del club. De esta forma, el guardameta de la selección boliviana espera que los hinchas respondan de la mejor manera y terminen de agotar las entradas en las cuatro tribunas.

¿Cuánto están las entradas para la Noche Blanquiazul Femenina 2026?

Estos son los diferentes precios para ver a Alianza Lima:

Occidente Central: 40 soles

Occidente Lateral (silla de ruedas): 17.50 soles

Oriente: 17.50 soles

Sur: 11.90 soles

Oriente Conadis: 10 soles

Palco Apuesta Total: 55 soles (AGOTADAS)

Occidente Lateral: 25 soles

Alianza Lima es bicampeón de la Liga Femenina

Actualmente, Alianza Lima es el actual bicampeón de la Liga Femenina debido a que derrotó en la final pasada a Universitario de Deportes. Las blanquiazules vienen de vencer dos veces de forma consecutiva al eterno rival y ya tienen cuatro títulos del fútbol peruano, siendo el club más campeón desde que esta disciplina se volvió profesional.