¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo será la primera aparición en el torneo internacional para ambos equipos. La llave se jugará de ida y vuelta, por lo que resulta sumamente importante obtener un buen resultado en el primer enfrentamiento. También será el debut de Pablo Guede como DT del equipo blanquiazul en la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El primer partido de Alianza Lima ante 2 de Mayo está programado para jugarse este miércoles 4 de febrero desde las 19:30 horas. De momento, todo permanecería igual y no se esperan cambios en el horario por parte de la Conmebol. Revisa los horarios de otros países.

Perú: 7:30 p.m.

México:6:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima se alista para una noche que podría ser histórica para seguir soñando con su pase a la siguiente etapa si logran conseguir un resultado favorable. El elenco de 2 de Mayo realizó siete refuerzos pensando en la liga nacional, pero también en su participación a nivel internacional.

Alianza Lima jugará de visita ante 2 de Mayo.

La realidad entre ambos equipos es completamente diferente y es que para Alianza Lima, el año empezó bien tras obtener una victoria ante Sport Huancayo en la Liga 1 2026 y ser uno de los equipos en poder sumar tres puntos. Lamentablemente esta situación no es igual para 2 de Mayo. El equipo paraguayo todavía no conoce la victoria en ninguno de los tres encuentros que ha disputado. Es más, en el último partido por la Copa de Primera de Paraguay, 2 de Mayo perdió por 5-1.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: posibles alineaciones

Alianza Lima: Viscarra; Advíncula, Garces, Antoni, Carbajal; Chávez, Gaibor, Vélez; Gentile, Eryc Castillo y Guerrero.

2 de Mayo: Martínez; Dávalos, Sosa, Saiz, Castro; Acosta, López, Romero; Alfonso, Delvalle y Acosta