Dejó Alianza Lima para jugar en el extranjero y ahora cerró acuerdo con Unión Comercio este 2026

Uno de los futbolistas que proviene de las canteras de Alianza Lima es Javier Navea. El expotrillo del cuadro blanquiazul se perfilaba como gran apuesta de la institución victoriana, sin embargo, tuvo poco protagonismo y decidió probar suerte en el extranjero.

Dejó Alianza Lima para jugar en el extranjero y ahora firmará por Unión Comercio

Dentro de los clubes donde el mediocampista de 22 años adquirió mayor experiencia profesional son Gremio Novorizontino de Brasil, y recientemente Vendsyssel FF, conjunto donde estuvo jugando desde mediados de la anterior temporada. Sin embargo, de manera repentina el volante ofensivo tuvo que retornar a suelo peruano luego de que no se le renovara su visa de trabajo.

Por consiguiente, según pudo conocer Ovación, Javier Navea acaba de cerrar trato con Unión Comercio para afrontar la Liga 2 2026. El talentoso futbolista tendrá su segunda oportunidad en el 'Poderoso del Altomayo' ya que antes también vistió la camiseta del elenco selvático durante el 2024.

Bajo ese escenario, el media punta nacional irá por su revancha en la Segunda División y tendrá como principal objetivo conseguir el tan anhelado ascenso a la Liga 1 la siguiente campaña.

¿Cómo le fue a Javier Navea con Vendsyssel FF de Dinamarca el 2025?

Es válido precisar que, con Vendsyssel FF de Dinamarca, Navea apenas pudo disputar de manera oficial 5 partidos por la Campo Bet División (Tercera Categoría), además, sumó un aproximado de 38 minutos.

Unión Comercio y sus fichajes para la temporada 2026

Pensando en el ascenso para la temporada 2026, Unión Comercio ha potenciado su plantilla con refuerzos nacionales y extranjeros.