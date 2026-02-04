0
Dejó Alianza Lima para jugar en el extranjero y ahora cerró acuerdo con Unión Comercio este 2026

¡Batacazo! Futbolista se fue de Alianza Lima para buscar nuevas oportunidades en el exterior y sorpresivamente decidió fichar por Unión Comercio de la Liga 2 2026.

Solange Banchon
Ex Alianza Lima se convertirá en nuevo fichaje de Unión Comercio para la Liga 2 2026
Ex Alianza Lima se convertirá en nuevo fichaje de Unión Comercio para la Liga 2 2026
Uno de los futbolistas que proviene de las canteras de Alianza Lima es Javier Navea. El expotrillo del cuadro blanquiazul se perfilaba como gran apuesta de la institución victoriana, sin embargo, tuvo poco protagonismo y decidió probar suerte en el extranjero.

PUEDES VER: Alianza Lima vs. 2 de Mayo: alineaciones posibles para el partido en Asunción

Dejó Alianza Lima para jugar en el extranjero y ahora firmará por Unión Comercio

Dentro de los clubes donde el mediocampista de 22 años adquirió mayor experiencia profesional son Gremio Novorizontino de Brasil, y recientemente Vendsyssel FF, conjunto donde estuvo jugando desde mediados de la anterior temporada. Sin embargo, de manera repentina el volante ofensivo tuvo que retornar a suelo peruano luego de que no se le renovara su visa de trabajo.

Javier Navea

Javier Navea jugó en Alianza Lima/Foto: Instagram

Por consiguiente, según pudo conocer Ovación, Javier Navea acaba de cerrar trato con Unión Comercio para afrontar la Liga 2 2026. El talentoso futbolista tendrá su segunda oportunidad en el 'Poderoso del Altomayo' ya que antes también vistió la camiseta del elenco selvático durante el 2024.

Javier Navea

Javier Navea se convertirá en nuevo refuerzo de Unión Comercio

Bajo ese escenario, el media punta nacional irá por su revancha en la Segunda División y tendrá como principal objetivo conseguir el tan anhelado ascenso a la Liga 1 la siguiente campaña.

¿Cómo le fue a Javier Navea con Vendsyssel FF de Dinamarca el 2025?

Es válido precisar que, con Vendsyssel FF de Dinamarca, Navea apenas pudo disputar de manera oficial 5 partidos por la Campo Bet División (Tercera Categoría), además, sumó un aproximado de 38 minutos.

Unión Comercio y sus fichajes para la temporada 2026

Pensando en el ascenso para la temporada 2026, Unión Comercio ha potenciado su plantilla con refuerzos nacionales y extranjeros.

  • Esteban Cruz
  • Xavi Robles
  • Tadashi Aoki
  • Paulo Goyoneche
  • Matías Godoy
  • Miguel Barragan
  • Breidy Goluz
  • Alessandro Pinedo
  • Jorge Tandazo
  • Emiliano Álvarez
  • Franco Aguirre
  • Adrián Calero
  • Leyto Gavino
  • Christian Mina

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

