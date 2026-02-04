- Hoy:
- Partidos de hoy
- 2 de Mayo vs Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Dejó Alianza Lima para jugar en el extranjero y ahora cerró acuerdo con Unión Comercio este 2026
¡Batacazo! Futbolista se fue de Alianza Lima para buscar nuevas oportunidades en el exterior y sorpresivamente decidió fichar por Unión Comercio de la Liga 2 2026.
Uno de los futbolistas que proviene de las canteras de Alianza Lima es Javier Navea. El expotrillo del cuadro blanquiazul se perfilaba como gran apuesta de la institución victoriana, sin embargo, tuvo poco protagonismo y decidió probar suerte en el extranjero.
Dejó Alianza Lima para jugar en el extranjero y ahora firmará por Unión Comercio
Dentro de los clubes donde el mediocampista de 22 años adquirió mayor experiencia profesional son Gremio Novorizontino de Brasil, y recientemente Vendsyssel FF, conjunto donde estuvo jugando desde mediados de la anterior temporada. Sin embargo, de manera repentina el volante ofensivo tuvo que retornar a suelo peruano luego de que no se le renovara su visa de trabajo.
Javier Navea jugó en Alianza Lima/Foto: Instagram
Por consiguiente, según pudo conocer Ovación, Javier Navea acaba de cerrar trato con Unión Comercio para afrontar la Liga 2 2026. El talentoso futbolista tendrá su segunda oportunidad en el 'Poderoso del Altomayo' ya que antes también vistió la camiseta del elenco selvático durante el 2024.
Javier Navea se convertirá en nuevo refuerzo de Unión Comercio
Bajo ese escenario, el media punta nacional irá por su revancha en la Segunda División y tendrá como principal objetivo conseguir el tan anhelado ascenso a la Liga 1 la siguiente campaña.
¿Cómo le fue a Javier Navea con Vendsyssel FF de Dinamarca el 2025?
Es válido precisar que, con Vendsyssel FF de Dinamarca, Navea apenas pudo disputar de manera oficial 5 partidos por la Campo Bet División (Tercera Categoría), además, sumó un aproximado de 38 minutos.
Unión Comercio y sus fichajes para la temporada 2026
Pensando en el ascenso para la temporada 2026, Unión Comercio ha potenciado su plantilla con refuerzos nacionales y extranjeros.
- Esteban Cruz
- Xavi Robles
- Tadashi Aoki
- Paulo Goyoneche
- Matías Godoy
- Miguel Barragan
- Breidy Goluz
- Alessandro Pinedo
- Jorge Tandazo
- Emiliano Álvarez
- Franco Aguirre
- Adrián Calero
- Leyto Gavino
- Christian Mina
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90