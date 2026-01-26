Noche Blanquiazul Femenina 2026: canal confirmado para ver la transmisión desde Matute

La bicampeonas del fútbol peruano volverán a la acción, pero antes, presentarán a todas las jugadoras en la Noche Blanquiazul 2026. El partido se jugará ante LDU de Quito y se espera la asistencia de toda la hinchada para apoyar a las jugadoras antes del inicio de la temporada de manera oficial.

En un partido amistoso ante LDU de Quito, Alianza Lima Femenino hará la presentación del equipo tras haber conseguido el bicampeonato nacional ganándole la final a Universitario de Deportes. Las entradas están a la venta, pero también podrás seguirlo EN VIVO y EN DIRECTO.

Canal confirmado para ver la Noche Blanquiazul Femenina 2026

En la Noche Blanquiazul, Alianza Lima se estará enfrentando a LDU de Quito en Matute. El partido se jugará el miércoles 5 de febrero desde las 8:30 p.m. y se podrá seguir a través de la señal de L1MAX. Las blanquiazules buscan defender el título nacional.

(Video: L1MAX)

El equipo dirigido por José Letelier, DT de Alianza Lima, buscará iniciar la temporada con una victoria frente a su hinchada. A pesar de tratarse de un amistoso, el plantel buscará demostrar solvencia teniendo en cuenta las bajas y fichajes que han tenido para afrontar la temporada a nivel nacional e internacional.

Precios de las entradas para la Noche Blanquiazul Femenina 2026

Los precios para la Noche Blanquiazul Femenina están disponibles en la página oficial de Joinnus. Se podrá encontrar entradas desde S 10.00 hasta S/ 55.00, según la zona elegida; desde Oriente conadis hasta Palco Apuesta Total.

Alianza Lima presentará a su plantel luego de haberse despedido de importantes figuras que ayudaron al elenco íntimo a conseguir el bicampeonato. Mía León, Rafinha Marques y Maryory Sánchez dejaron el club para emprender un nuevo reto profesional.