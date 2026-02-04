Diego Penny da rotundo comentario sobre fichaje de Alianza Lima: "No necesita entrenar mil veces"

Alianza Lima está próximo a hacer su debut en la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 1. El equipo de Pablo Guede se verá cara a cara ante 2 de Mayo en Asunción con la esperanza de sumar un triunfo que lo ponga cerca de la clasificación a la siguiente ronda. En medio de ello, Diego Penny analizó el presente de los blanquiazules y se dirigió a uno de los recientes fichajes de la temporada.

Diego Penny da firme comentario sobre fichaje de Alianza Lima

Durante el programa "Al Ángulo", Diego Penny no calló para analizar la posibilidad de que Esteban Pavez sume sus primeros minutos con Alianza Lima. Dado la experiencia y jerarquía que tiene a sus 35 años de edad, el exportero siente que no hay excusa para que Pablo Guede le dé minutos en este duelo trascendental de Copa Libertadores 2026.

Sabe que este futbolista no solo ha aportado de gran manera en sus anteriores clubes, sino que ya ha trabajado al lado de Pablo Guede y que no hay necesidad de que demuestre su capacidad para afrontar estos choques internacionales que se catalogan como "mata - mata".

"Lo trae a Pavez y que fue algo direccionado completamente, buscar un nombre propio. Tienes la oportunidad, con ya 5 entrenamientos. Pavez entiende lo que quiere Pablo Guede, para el juego. No necesita entrenar mil veces para jugar. ¿Necesitas un mes para conocer a tus compañeros uno de 37 años? Uno se va conociendo en el día a día, pero no me parece tan difícil. Pavez no viene de estar sentado, ni lesionado, ni de vacaciones… viene de jugar. Si lo contratas es para que juegue", manifestó Diego Penny.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Como se sabe, Esteban Pavez ya ha ido entrenando con el primer equipo en Lurín y mismo Asunción. El futbolista no fue considerado para el choque ante Sport Huancayo por la Liga 1 tras incorporarse recientemente. Sin embargo, Pablo Guede lo llamó para el duelo ante 2 de Mayo que será clave para ir asegurando la llave con miras a la vuelta en Matute.

¿En qué clubes jugó Esteban Pavez?

Colo Colo

Rangers

San Marcos

Unión Temuco

Atlético Paranaense

Al Nasr

Club Tijuana